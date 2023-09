Twee reprimandes, maar geen gridstraf: Max Verstappen behoudt P11

De zaterdag in Singapore is voor Red Bull Racing bepaald niet verlopen zoals gewenst. Max Verstappen voorspelde op voorhand een lastig weekend, maar de praktijk is naar eigen zeggen nog veel slechter gebleken dan dat hij voor mogelijk had gehouden. In de vrijdagtrainingen was de balans allesbehalve naar wens en dus is er richting de zaterdag hard gewerkt. Het team greep onder meer terug naar de oudere vloerranden, maar die konden niet voorkomen dat Verstappen zijn Waterloo vond in Q2. Na afloop liet de Nederlander weten totaal geen grip te hebben. De zaak werd nog erger doordat de auto uitbottomde tijdens het aanremmen, hetgeen in Singapore - waar het vooral om remzones en vertrouwen draait - meteen relatief veel rondetijd kost.

De kous was daarmee ook nog niet helemaal af. Verstappen kon in ieder geval nog niet meteen naar het hotel. Om 23.00 uur lokale tijd moest de regerend wereldkampioen zich melden bij de stewards voor in totaal drie potentiële impeding-momenten, waardoor hij in het vierkantje al zei: "Ik weet niet eens of ik wel als elfde start." Dat laatste blijkt nu echter wel 'gewoon' het geval.

Reprimande voor moment in pitstraat

De bijeenkomst met de stewards begon met het voorval in de pitstraat tijdens Q1, waarbij Verstappen stil bleef staan aan het einde van de pitstraat toen het licht al op groen stond, natuurlijk om een gat te laten vallen. "Dat doen we normaal ook. Als het licht op groen gaat, dan vertrekt de eerste en wacht de tweede normaal eventjes", zei Verstappen in het vierkantje voor de media al. "Die daarachter wacht even weer voor een gat. Toen ik zoveel auto's dicht bij elkaar zag, wist ik al wat er qua chaos zou gebeuren in de laatste bochten. Daardoor stopte ik even, eigenlijk om juist minder drama te creëren, al waren er achter mij blijkbaar mensen aan het klagen."

De wedstrijdleiding rekent hem dat specifieke moment niet zwaar aan, doordat het verdict een reprimande luidt. Het is Verstappens eerste driving reprimande van het seizoen en blijft dus zonder gevolgen. "De coureur van auto nummer 1 verklaarde dat hij ongeveer veertien seconden stil heeft gestaan om een gat te creëren. Een afgevaardigde van het team liet weten dat dit gat bij bocht 5 alweer teniet was gedaan doordat de auto's voor hem langzaam reden, terwijl de auto achter auto nummer 1 het gat juist had laten oplopen tot twaalf seconden. Hierdoor heeft de coureur in kwestie geen voordeel gehaald uit het buitengewoon lang blijven staan in de pitstraat, al rechtvaardigen de potentieel nadelige gevolgen voor de coureurs achter hem alsnog een straf", leggen de stewards uit hoe ze tot een reprimande zijn gekomen.

Slechte communicatie Red Bull reden van moment met Tsunoda

De andere wee momenten op het asfalt hebben evenmin tot een gridstraf geleid. De chaotische situatie in de laatste sector, waarbij Verstappen last-minute plaats moest maken voor Williams-coureur Logan Sargeant, is afgedaan met 'no further action'. Het moment met Yuki Tsunoda was tot slot het meest prangende voorval, aangezien Verstappen daar zelf ook over zei: "Ja, dat was niet goed! Ik was via de boordradio aan het praten over de problemen die we hadden en kreeg geen waarschuwing dat hij eraan kwam, totdat hij al pal achter mij zat. Eigenlijk vat dat moment mijn kwalificatie wel een beetje samen: het was gewoon enorm hectisch en rommelig."

De stewards houden het echter bij een boete van vijfduizend euro en wederom een reprimande, nadat ze de verklaring van het team hebben gehoord en vergelijkbare voorvallen eerder dit seizoen hebben bekeken. "Het team heeft toegegeven dat de communicatie slecht was en dat de coureur niet werd geïnformeerd totdat auto nummer 22 er al naast zat. De stewards hebben vervolgens verschillende impeding-momenten uit dit seizoen bekeken die vergelijkbaar zijn en hebben in overeenstemming daarmee ook consistent gehandeld." Het brengt het totaalaantal reprimandes op twee voor Verstappen. Onderaan de streep behoudt de WK-leider echter zijn elfde plek op de grid.

Video: Samenvatting van de Formule 1-kwalificatie in Singapore