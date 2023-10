Max Verstappen: "Turbovoordeel Honda op hoogte in Mexico nu veel minder"

Max Verstappen komt op het Autodromo Hermanos Rodriguez op terrein waar hij in het verleden meermaals succes heeft kunnen vieren. Sterker nog: met vier overwinningen in Mexico-Stad is de Nederlander recordhouder. Tel daarbij op dat Verstappen dit F1-seizoen met ijzeren hand regeert en het is helder dat hij als favoriet begint aan het tweede gedeelte van deze triple header. Desondanks laat Verstappen in de Red Bull-hospitality weten allerminst een walk in the park op grote hoogte te verwachten.

"Persoonlijk denk ik niet dat dit het beste circuit voor ons op de kalender is, als je ziet hoe de auto zich dit jaar gedraagt in langzamere bochten en over de kerbs. Onze auto is op die punten niet heel goed." In Mexico moeten de kerbstones nogal worden aangevallen om tot een goede rondetijd te komen, bijvoorbeeld in het befaamde Foro Sol, maar ook in andere delen van de baan. "Ik verwacht dat we het met name over een ronde zwaar gaan krijgen", vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Wat betreft de race weet ik het nog niet. Normaal gesproken is onze snelheid in de race wel behoorlijk goed. Over een enkele ronde lijkt het in ieder geval een spannend gevecht te worden met niet alleen Mercedes, maar ook met Ferrari en McLaren, die de laatste tijd ook erg sterk zijn over een ronde."

Gevraagd of de kerbstones een zwak punt vormen doordat de rijhoogte daarvoor wellicht omhoog moet, reageert de drievoudig wereldkampioen: "Nee, daar heeft het eigenlijk niets mee te maken. De auto gaat op dit moment gewoon niet lekker over kerbstones en dat is iets waar we aan moeten werken voor de toekomst." Het was logischerwijs ook te zien in Singapore, waar Red Bull de tot dusver enige nederlaag van het seizoen heeft geleden.

Meer motorleveranciers nu goed met turbo op grote hoogte

Desondanks klinken de woorden van Verstappen best verrassend in de oren. Zo is Mexico-Stad in het verleden juist een goede plek gebleken, bijna een garantie op succes voor hem. "Ja, maar de auto is elk jaar weer anders. Het gedrag en de eigenschappen van de auto zijn telkens anders, dus je kunt niet zeggen dat we hier snel zullen zijn, omdat we dat de voorgaande vier of vijf jaar ook zijn geweest. De auto’s evolueren enorm en natuurlijk spelen de reglementen ook een grote rol." De regels zijn richting 2023 wel grotendeels stabiel gebleven, al zegt dat volgens de man met startnummer 1 ook nog niet alles. "Onze auto van dit jaar werkt toch weer net iets anders dan die van vorig jaar."

Het meest interessante aspect in Mexico is altijd de hoogte. Het zorgt ervoor dat auto's relatief weinig luchtweerstand hebben en dus dat coureurs altijd met behoorlijk veel downforce kunnen rijden zonder daar een enorme prijs voor te betalen. Bovendien heeft het invloed op de turbo. Zo moet de turbo harder werken om tot vergelijkbare prestaties te komen en speelt de efficiëntie ervan een grotere rol dan normaal. Dit is altijd een bijzonder sterk punt van Honda geweest, dat ervoor kon putten uit de luchtvaartsector. Op de vraag van Motorsport.com of dat voordeel nu dan ook grotendeels is verdwenen, luidt het antwoord: "Ik denk dat meer motorleveranciers het tegenwoordig goed doen op hoogte. Een paar jaar geleden leken we daar inderdaad wel een voordeel mee te hebben, maar het lijkt erop dat de meeste motorfabrikanten dit nu goed onder controle hebben."

Video: Een uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Mexico