Verstappen verwacht niet om pole mee te strijden in Mexico

De Red Bull-coureur kwam tijdens de tweede oefensessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez tot een 1.16.722, waarmee hij maar een tiende van een seconde langzamer ging dan Vettel in de Ferrari. De Limburger weet echter dat het Italiaanse team de motor in de kwalificatie nog verder open kan draaien, waardoor het verschil op zaterdag groter zal zijn.

“De auto is wel goed, maar we verliezen te veel op de rechte stukken, dus ik verwacht niet dat we voor de pole kunnen meedoen”, zei Verstappen aan het einde van de eerste dag in Mexico voor de camera van Ziggo Sport. “Als je negen tienden tot een seconde tekort komt [op de rechte stukken] dan is dat belachelijk veel. Maar dat is nou eenmaal zo. We zien wel hoe het allemaal uitpakt, maar we hadden op zich wel een goede dag. Er zijn natuurlijk altijd wel dingen die nog beter kunnen aan de auto, ook qua balans, maar op zich was het wel positief.”

Verstappen wist de vorige twee edities van de Mexicaanse Grand Prix te winnen ondanks dat hij met een minder krachtige Renault-motor reed. Donderdag gaf de Nederlander aan dat het nog even afwachten was hoe het met de Honda-krachtbron op het hoog gelegen circuit zou gaan. “Vandaag ging alles soepel”, klonk het na de eerste trainingen tevreden. Volgens Verstappen is het echter niet te vergelijken met hoe de Ferrari-motor presteert. De Italiaanse power unit is momenteel oppermachtig. “Maar ten opzichte van de rest [de motoren van Mercedes en Renault] ziet het er wel redelijk goed uit allemaal.”

Verstappen meldde tijdens de tweede training, toen hij bezig was aan zijn lange run, aan zijn team dat het net voelde alsof hij met een ‘massive handbrake’ op reed. Van een noemenswaardig probleem was op dat moment echter geen sprake. “Je moet altijd dingen proberen tijdens zo’n lange run en dan geef ik gewoon mijn feedback", voorzag Verstappen zijn opvallende opmerking van context.

