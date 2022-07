Verstappen: Track limits een 'grap', F1-wedstrijdleiding soms te koppig

Het Formule 1-weekend in Spielberg heeft meer dan voldoende stof tot napraten opgeleverd. Wat betreft de actie op de baan luidt de hamvraag hoe de hoge bandenslijtage van Red Bull op zondag te verklaren valt. Qua onderwerpen naast de baan ging het in de paddock veelvuldig over een nieuwe twist in het porpoising-debat, een slimmigheidje met de skid blocks, en over het gebrek aan consistentie bij de wedstrijdleiding. Sebastian Vettel is na een verhitte discussie uit de rijdersbriefing gelopen en George Russell heeft gepleit voor een terugkeer naar één wedstrijdleider.

Ironisch genoeg was dat laatste vorig jaar het geval met Michael Masi, maar de FIA dacht dat het na Abu Dhabi rigoureus anders zou moeten. Het gevolg is nog geen verbetering gebleken, zo luidt de teneur in de paddock. Masi is helemaal weg bij de FIA en het roulatiesysteem met Niels Wittich en Eduardo Freitas als wedstrijdleiders is nog niet het ei van Columbus, waardoor de vraag luidt of de suggestie van Russell hout snijdt? "Nou, ik denk niet dat het zozeer ligt aan het hebben van één wedstrijdleider. Het gaat er meer om dat je samenwerkt met de coureurs in plaats van vasthouden aan je eigen standpunten en soms gewoon koppig zijn", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

"Uiteindelijk proberen we de situatie voor iedereen beter te maken en is het niet zo dat we voor onszelf vechten. Als coureurs hebben we goede gesprekken met elkaar en aan het eind van de dag zijn we het over de meeste dingen wel eens." Het gevoel onder verschillende rijders is echter dat er met die input te weinig gebeurt bij de wedstrijdleiding. "Qua afhandeling van race-incidenten kunnen we het volgens mij nog beter doen dan nu en daar moeten we samen aan werken."

Gedoe over track limits niet goed voor F1

De afhandeling waar Verstappen over spreekt ligt op het bordje van de stewards, al worden de grote lijnen - de zogenaamde rules of engagement - uitgezet door de wedstrijdleiders. Het geldt ook bij het handhaven van 'track limits', hetgeen op de Red Bull Ring een groot thema bleek. "Het debat over track limits dit weekend is een beetje een grap geweest, niet alleen in F1 maar ook in F2 en F3. Het is als buitenstaander heel makkelijk om te zeggen 'dan moet je maar binnen de witte lijnen blijven', maar dat is in de praktijk echt niet zo makkelijk', vervolgt Verstappen in de persconferentie. "Als je zo snel door bochten gaat die blind zijn, dan zit je zo over die witte lijn heen, zeker met wat onderstuur of met versleten banden. Win je daar überhaupt tijd mee? Misschien wel, maar misschien ook niet. We praten over twee à drie bochten en ik vind niet dat je straf moet krijgen als je een paar keer een millimeter over de witte lijn gaat."

In totaal zijn er tijdens de race in Spielberg 43 overtredingen gemeld. Verstappen ontving eveneens twee waarschuwingen, waardoor hij op scherp stond. Bij nog een misstap was het naar de stewards gegaan, zoals bijvoorbeeld Pierre Gasly is overkomen. "Zet er dan gewoon een muur neer of leg een grindbak aan", oordeelt Verstappen. "Aan de buitenkant van bocht 6 ligt bijvoorbeeld wel grind en dat is goed, omdat je jezelf dan straft als je wijd gaat. We moeten kijken hoe we deze dingen kunnen verbeteren, ook voor de stewards zelf. Het is bijna onmogelijk om alles goed bij te houden, dan moet je zowat één persoon op één auto zetten om te checken hoe vaak die over de witte lijn heen gaat." In de kwalificatie ging het ook daadwerkelijk mis bij de controles, waardoor de rondetijd van Sergio Perez te laat werd geschrapt en hij na afloop ver moest worden teruggezet. Tegelijkertijd is Gasly juist de kans ontnomen om aan Q3 deel te nemen. "Deze dingen zien er gewoon niet goed uit voor onze sport en track limits vormen dan nog maar één aspect", sluit de WK-leider af.

Video: Meer over track limits en over de porpoising-twist in Oostenrijk in een nieuwe aflevering van de F1-update