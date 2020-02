Wolff blijft Verstappen volgen: "Contracten zijn heel complex"

“Zolang wij een snelle auto bouwen, kunnen we zelf uitkiezen wie er voor ons komt rijden”, aldus de teambaas van Mercedes in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Verstappen verlengde begin dit jaar zijn verbintenis met Red Bull tot en met 2023 terwijl ook Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari verlengde tot eind 2024. Wolff maakt zich geen zorgen over het feit dat de twee grootste talenten van de Formule 1 langjarige verbintenissen bij de concurrentie zijn aangegaan. “Ik denk dat de contracten veel complexer zijn dan ze in de media worden voorgesteld. Het zou me verbazen als beide coureurs zich zomaar voor vijf jaar aan een team committeren en de deur dichthouden voor andere teams.”

Daarnaast is Wolff overtuigd van de eigen strategie van Mercedes. “Wij hebben een pool van junioren waar we achter staan en die het goed doen. George Russell heeft bij Williams nog geen fout gemaakt en Esteban Ocon zit de komende jaren prima bij Renault. Tegelijkertijd zijn Lewis Hamilton en Valtteri Bottas natuurlijk erg belangrijke onderdelen van het team.” Beide coureurs hebben een contract dat eind dit jaar afloopt.