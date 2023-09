Record voor Wikipedia? Verstappen: "Wolff lijkt wel medewerker van Red Bull"

Max Verstappen jaagt op het stratencircuit van Singapore op zijn elfde overwinning op rij in het Formule 1-seizoen 2023. Met tien opeenvolgende zeges heeft de Nederlander het record natuurlijk ook alvast in handen, al maakte dat niet meteen indruk op Toto Wolff. De Mercedes-teambaas deed het moment in Monza af als 'leuk voor Wikipedia' en noemde het verder 'irrelevant'. Het zijn bijzondere teksten voor een teambaas, maar geen woorden die Verstappen bovenmatig bezighouden.

Als de wereldkampioen tijdens de persconferentie in Singapore wordt gevraagd of hij teleurgesteld is in de uitlatingen van Wolff, luidt het antwoord namelijk koeltjes: "Nee hoor, ik ben daar niet teleurgesteld in. Zij hadden zelf natuurlijk een shit race, dus misschien was hij daar nog wel boos over." Wel vindt de Limburger de mate waarin Wolff zich bezighoudt met Red Bull Racing opvallend. "Hij lijkt soms wel een medewerker van ons team, al is hij dat gelukkig niet!"

Verstappen sluit zich vooral aan bij de woorden die Helmut Marko ook al uitsprak in Noord-Italië. "Het belangrijkste is dat je de focus op je eigen team houdt", stelt de wereldkampioen. "Dat doen wij en hebben we in het verleden ook gedaan, zelfs toen we ver achter Mercedes lagen. Je moet het ook kunnen waarderen als een ander team het goed doet. Wij hebben dat gedaan toen zij de sport domineerden. Het werkt namelijk als een inspiratie en als motivatie om het zelf beter te doen. Het was indrukwekkend om te zien hoe dominant zij waren op dat moment. Daardoor wisten we dat wij gewoon harder moesten werken om dat niveau ook te halen. Nu zijn we blij dat we het gewenste niveau hebben bereikt en genieten we daar alleen maar van. Meer kan ik er niet over zeggen."

Verstappen: Denk niet dat technische richtlijn over flexi wings Red Bull raakt

Onder het kunstlicht van Singapore kan Verstappen het uit de boeken gereden record van Sebastian Vettel nog iets scherper zetten, al vergelijkt hij zijn eigen zegereeks niet met de glorietijd van de Duitser. "Iedere periode van dominantie is anders. Je zit sowieso al met hele andere auto's en met andere banden. Daardoor kun je het niet goed met elkaar vergelijken. Ik probeer deze reeks zo lang mogelijk vol te houden, al komt er natuurlijk een dag waarop het eindigt. Stratencircuits vormen altijd een groter risico en leveren sowieso meer chaos op, maar wij zijn hier om te winnen."

Naast de nieuwe lay-out is ook de technische richtlijn over flexi wings een variabele voor de Grand Prix van Singapore. Wolff heeft laten weten dat het 'leuk zou zijn' als die technische ingreep Red Bull afremt, al houdt Verstappen daar zelf geen rekening mee. "Ik denk het niet, nee. We hebben nooit echt een flexibele voorvleugel of iets dergelijks gehad, dus ik denk niet dat het ons zal raken."

Video: Een virtueel rondje over het aangepaste stratencircuit van Singapore