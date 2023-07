Het is duidelijk dat één coureur dit seizoen echt aanspraak maakt op de wereldtitel: Max Verstappen. Hij domineerde in de eerste tien races van het seizoen, waarvan hij er acht won en in de andere twee races tweede werd. Het mag daarom geen verrassing heten dat de bookmakers de 25-jarige Red Bull-coureur ook voor de Grand Prix van Hongarije als torenhoge favoriet in het boekje hebben staan. Een overwinning voor Verstappen levert namelijk slechts een quotering van 1,35 op terwijl een podiumplaats wat de bookmakers betreft haast gegarandeerd is met een odd van 1,12. Net als op Silverstone wordt teamgenoot Sergio Perez als naaste achtervolger gezien, al valt wel op dat de quotering voor het eerst in de dubbele cijfers is gekomen: een zege van de Mexicaan levert maar liefst 13 keer de inzet op.

Toch wel opvallend is dat Fernando Alonso op gelijke hoogte wordt gezet met Lewis Hamilton, aangezien de Spanjaard juist een wat tegenvallende reeks heeft gekend met Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen begon sterk aan het seizoen en stond regelmatig op het podium, maar kwam in de laatste twee races niet verder dan de vijfde en zevende plaats. Ook Lando Norris valt op, al is dat in de positieve zin. De Brit maakte indruk in zijn thuisrace door zijn McLaren MCL60 naar de tweede plaats te sturen. Daarmee is hij bij de bookmakers gestegen, al is een zege met een quotering van 19,00 nog altijd ver weg.

Ferrari heeft geen geweldige Britse Grand Prix achter de rug en dat valt ook terug te zien in het oordeel van de bookmakers. Zij schatten Charles Leclerc het meeste in staat om de Hongaarse Grand Prix te winnen, maar met een odd van 21,00 is er zeker geen reden tot juichen in Maranello. Teamgenoot Sainz moet het met een quotering van maar liefst 34,00 doen.