Een van de grootste discussies in de Formule 1 is wie de beste vijf coureurs uit de geschiedenis zijn. Een lastige kwestie, omdat het moeilijk is om verschillende tijden met elkaar te vergelijken. Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Canada deze vraag voorgesschoteld. "Ik weet wat er gebeurt, want wat ik ook zeg er zullen mensen commentaar geven en het er niet mee eens zijn", begint de regerend wereldkampioen voorzichtig in gesprek met het Spaanse DAZN. "Het is een moeilijke vraag. Ik ga voor Michael [Schumacher], waarschijnlijk ook Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] en [Juan Manuel] Fangio. De bekende namen."

Met Hamilton en Alonso heeft hij twee coureurs met wie hij nu op de grid staat in zijn lijstje staan. De band met laatstgenoemde coureur is het beste. Volgens Verstappen is er een reden waarom hij het zo goed met de Aston Martin-coureur kan vinden. "Ik denk dat Fernando zich altijd laat zien zoals hij is. Dat is iets wat ik aan hem enorm bewonder", vertelt de WK-leider. "Hij is heel succesvol geweest, maar blijft gepassioneerd over het racen. Het is een normale, aardige kerel en dat waardeer ik. Hij is over het algemeen ook heel blij als een andere coureur het goed doet."

Wat Verstappen en Alonso gemeen met elkaar hebben, is dat het aantal Formule 1-fans in hun thuisland flink gegroeid is sinds hun entree in de koningsklasse van de autosport. "Ik denk dat hij de eerste Spaanse F1-coureur was die de sport groot gemaakt heeft in Spanje. Hij werd ook wereldkampioen", aldus Verstappen. "Voor mij is dat in Nederland een beetje hetzelfde."

Het leeftijdsverschil tussen beide coureurs is groot, maar dat is volgens Verstappen niet iets wat hij merkt in de omgang met Alonso. "Hij houdt van racen en ik hou van racen. Hij zelfs een beetje meer dan ik, omdat hij op zijn leeftijd [42] nog altijd in F1 zit", lacht de Red Bull-coureur. "Ik heb veel respect voor hem. Ik herinner me dat ik hem in F1 volgde toen ik nog in de karts zat. Voor hem zette ik de tv aan, want ik wist dat hij goed ging racen."