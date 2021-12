Verstappen: Toekomstig succes een bonus na winnen F1-wereldtitel

Verstappen kroonde zich zondag wereldkampioen na een knotsgekke finale op het Yas Marina Circuit. Na een crash van Nicholas Latifi kreeg Verstappen achter de safety car de kans om Lewis Hamilton alsnog te verschalken. Hij werd daarmee voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen in de Formule 1 en is nu de op vier na jongste wereldkampioen uit de F1-geschiedenis. Verstappen ging in de persconferentie na afloop van de race verder in op de impact die de wereldtitel op hem heeft.

“Mijn leven zal er niet door veranderen”, verklaarde Verstappen. “Natuurlijk ben ik ontzettend blij met het winnen van dit kampioenschap. Dat is de laatste mijlpaal die ik wilde bereiken in de Formule 1, alles wat nu volgt is een bonus.” Hij voegde toe: “Natuurlijk blijf ik racen, maar als je kijkt naar de prestaties heb ik in de Formule 1 nu alles wel bereikt.”

Zo zette Verstappen in zijn zevende seizoen op het hoogste niveau een streep onder een stormachtige ontwikkeling waarin de Nederlandse coureur een blijvende verandering teweegbracht in de Formule 1. Kort na het winnen van de race zat de kersvers wereldkampioen achter de coulissen met zijn vader Jos Verstappen, die een cruciale rol speelde in de ontplooiing van Max Verstappen. “Dat gaat alles door je hoofd, zeker met al het reizen dat ik samen met m’n vader gedaan heb door Europa”, vervolgde hij. “Het eerste doel was om de Formule 1 te bereiken, te proberen om een race te winnen en het volkslied te laten klinken. Het ultieme is het winnen van het wereldkampioenschap en dat is erg moeilijk. Nu dat ook gebeurd is, dat is gewoon ongelofelijk. Dat mijn familie, mijn vrienden, mijn vader, mijn manager en mijn vriendin erbij waren maakt het nog specialer.”

Verstappen onthulde dat hij in de slotfase van de race last had van kramp. “Het is de opsomming van het hele seizoen”, vertelde Verstappen. “Het was zo onvoorspelbaar en eigenlijk knotsgek gedurende dit seizoen.”