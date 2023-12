Verstappen over toekomst: "Wil nog heleboel andere dingen doen"

Max Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag mee zou willen doen aan de 24 uur van Le Mans en van andere racecategorieën wil proeven. Hij heeft nog een langlopend contract bij Red Bull, het team dat hem naar de Formule 1 hielp. Zodoende ziet Verstappen het wel zitten om zijn F1-carrière bij dit team af te sluiten, alvorens hij uitstapjes maakt naar de langeafstandsracerij. "Het zou ideaal en een mooi verhaal zijn als ik tot het einde van mijn carrière bij dit team kan blijven", zegt Verstappen in Lion Unleashed 3 van Viaplay. "Ik hou van wat ik doe. Dit is wat ik deed toen ik opgroeide: racen, proberen de beste te zijn, het beste uit mezelf halen. Zoals ik al heb gezegd: na mijn eerste titel had ik alles wat ik in deze sport wilde bereiken ook bereikt. Het gaat niet om het winnen van zeven of potentieel acht titels. Dat is hetzelfde. Ik houd van wat ik doe en zal proberen om dat te blijven doen zo lang ik dat kan en ervan geniet. Ik heb een heleboel andere dingen die ik wil doen", benadrukt hij.

Verstappen heeft al eens de indruk gewekt dat hij geen oneindig lange carrière in de Formule 1 nastreeft. Hij legt uit dat met name het reizen zo zijn tol eist. "We reizen veel, zijn veel weg van huis, familie en vrienden. Ik voel nu al, als ik tijd doorbreng met mijn goede vrienden, dat ik dat mis. Ik mis de karttijd, waarin ik ze veel meer zag. Maar tegelijkertijd zeg ik dan ook tegen mezelf dat ik nog een paar jaar moet doorgaan, 'ik kan niet nu stoppen, want ik houd er te veel van'."

Op dit moment staat de teller op drie titels, maar zoals het nu gaat zou het niet vreemd zijn als Verstappen er tot het einde van zijn lopende contract nog meer aan vastplakt. Hoeveel het er uiteindelijk kunnen worden? "Daar ben ik niet zo mee bezig, maar ik hoop natuurlijk dat het zo door kan blijven gaan", antwoordt Verstappen. "Ik probeer gewoon het beste uit mezelf te halen. Ik wist natuurlijk niet hoe goed ik kon worden, maar ik ben blij met hoe het tot nu toe is gegaan."

Lange carrière na F1

Ook vader Jos ziet dat zijn zoon het naar zijn zin heeft bij Red Bull. "De combinatie met Red Bull, hoe zij hem behandelen, hoe zij met hem omgaan: het is gewoon een heel goede relatie", stelt de oud-Formule 1-coureur. "Hij voelt zich hier thuis. Ik ben dankbaar dat we het besluit hebben genomen om hiernaartoe te gaan. Hopelijk kunnen we dit de komende jaren nog blijven doen", doelt hij op alle zeges en titels.

Toch merkt hij ook op dat Max al veel bezig is met andere takken van autosport. "Toen ik in de Formule 1 zat, was ik niet zo bezig met Le Mans zoals hij, maar hij houdt van langeafstandsraces en GT-races, dat soort dingen", weet Jos ook. "Maar om eerlijk te zijn denk ik dat hij eerst nog wat jaren in de Formule 1 voor zich heeft, daarna wacht nog een lange carrière in andere categorieën."