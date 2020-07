Verstappen over titelkansen: “Ziet er zeker niet geweldig uit”

Daar komt nog eens bovenop dat Verstappen zaterdag een zeer teleurstellend resultaat behaalde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije, de derde race van het Formule 1-seizoen 2020. De Nederlander kwam niet verder dan de zevende tijd, terwijl de Hungaroring op papier juist een goed circuit moet zijn voor Red Bull, vanwege de vele langzame bochten, en hij vorig jaar op deze baan zijn eerste pole pakte. Op de vraag van Motorsport.com hoe hij zijn kansen voor dit jaar nu inschat, reageert Verstappen: “Het ziet er zeker niet geweldig uit. Maar ik hoop dat dit ons slechtste weekend zal zijn en dat we hier veel van kunnen leren. We gaan natuurlijk proberen om een en ander recht te zetten voor de komende races.”

Dat de RB16 een beestje is dat zich niet eenvoudig laat temmen, is onder meer te zien aan de vele momentjes die Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon ermee beleven. Waar de Mercedes precies doet wat de coureur van haar verlangt - kijk de poleronde van Lewis Hamilton van zaterdag nog maar eens terug, de wagen ligt op rails - wil de Red Bull nog wel eens haar eigen gang gaan. “Het is dit jaar tot dusver duidelijk niet de gemakkelijkste auto geweest om mee te rijden”, geeft Verstappen in Hongarije ruiterlijk toe. “Een auto is nooit heel gemakkelijk om mee te rijden als je ermee op de limiet rijdt - er is altijd een kans dat je spint of de voorwielen blokkeert, anders ben je niet aan het pushen - maar met deze wagen is het overduidelijk zo dat zodra je het punt nadert waarop je een momentje kunt gaan beleven, de auto gewoon ineens wegbreekt. En het is dan niet makkelijk om de wagen nog op te vangen.”

Enorm zuur

Nadat Red Bull op vrijdag teleurstellend uit de startblokken was gekomen, werd besloten de wagen flink om te gooien. Naar verluidt werd de RB16 zelfs helemaal teruggebracht naar de specificatie waarmee tijdens de wintertests werd gereden. Dit resulteerde erin dat de formatie op vrijdagavond tot later doorwerkte dan is toegestaan, iets wat maar tweemaal per seizoen mag gebeuren. De inspanningen van de monteurs ten spijt waren de prestaties van de auto op zaterdag nog steeds verre van wat we met zijn allen graag zouden zien. “Ik wilde gewoon kijken of we bepaalde dingen konden oplossen voor de balans”, vertelt Verstappen over het feit dat Red Bull na de vrijdagse trainingen de avondklok had gebroken. “Ik denk overigens wel dat het iets beter is geworden”, voegt hij daaraantoe. “Maar of het nu per se veel sneller is geworden, dat weet ik nog niet. Het is uiteindelijk wel jammer voor de monteurs, want die hebben de hele nacht doorgewerkt om die auto klaar te krijgen. Voor hen is het enorm zuur.”

Of Verstappen tijdens het voorseizoen ergens al een voorgevoel had dat het wel eens een moeilijk jaar kon gaan worden? “Nee, ik denk dat er altijd wel dingen zijn die beter kunnen, maar van een groot probleem of iets dergelijks was geen sprake”, reageert Verstappen. “Er zijn gewoon kleine dingen die je nog verder kunt verbeteren. Maar gedurende de lange break die daarna kwam, hebben sommige teams waarschijnlijk een stap naar voren gezet en zijn wij misschien de verkeerde kant op gegaan.” Met als gevolg dat Verstappen en Albon nu met een nukkige auto zitten opgescheept. “We hebben gewoon geen goede balans door de bocht. We kampen met onderstuur, overstuur en een tekort aan grip. We hebben ook niet voldoende topsnelheid, en dat alles bij elkaar maakt dat de auto gewoon langzaam is.” Verstappen was zaterdag drie tienden trager in de kwalificatie dan een jaar geleden. “Vorig jaar stonden we hier op pole dus het is gewoon niet goed”, vat Verstappen de situatie samen. “Maar na dit weekend gaan we gewoon weer alles analyseren en kijken wat we beter kunnen doen.”

Eerst dient op zondagmiddag echter nog de Hongaarse Grand Prix te worden verreden. Zoals het Verstappen betaamt, zal hij alles geven om het maximale uit de race te halen. Is het podium nog haalbaar vanaf de zevende startplek? “Dat weet ik niet”, antwoordt Verstappen. “Vanaf de derde plek tot aan waar ik sta, zit het wel redelijk bij elkaar, dus er kan nog van alles gebeuren. Alleen starten de coureurs van Racing Point op de mediums, dus zij hebben daar wel een voordeel mee als het gaat om de strategie. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk niet ideaal om als zevende te starten. Maar ja, misschien gaat het wel regenen. Dat kan natuurlijk ook nog voor wat chaos zorgen. Zo zijn er altijd nog wel wat dingen die kunnen gebeuren.”

Video: De startopstelling voor de F1 Grand Prix van Hongarije