De derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Canada is voor Max Verstappen geen prettige. De Nederlander had grote moeite met de afstelling van de RB20 en kwam in de slotfase ook nog eens in aanraking met de Wall of Champions, bij het uitkomen van de laatste chicane. Gelukkig voor hem kwam hij beter weg dan Alexander Albon, die eerder in de oefensessie zijn ophanging afbrak. Sterker nog, Verstappen zette in de laatste sector de snelste sectortijd neer.