Max Verstappen over straffen: "Ga ik niet over janken, race was dramatisch"

De Grand Prix van Mexico-Stad is uitgedraaid op een zeer enerverende race, ook voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur moest vanaf de tweede startplek komen, maar wist die om te zetten in P1 bij de eerste bocht. Carlos Sainz zat er nadien weliswaar nog even voor, maar de Ferrari-coureur had een stukje afgesneden en gaf de plek dus terug. Na een safety car-onderbreking zou het spel pas echt op de wagen komen. Verstappen verloor de leiding in ronde 9 en liet via de boordradio weten: "Wat kan ik met zo'n lege batterij en met deze domme motorstand?" Het bracht Lando Norris meteen in het spel en leverde na Austin een nieuw duel op.

Opnieuw probeerde Norris het aan de buitenkant, en opnieuw eindigden beide coureurs naast de baan. Ditmaal zat Norris er echter wél voor bij de apex, waardoor Verstappen een tijdstraf kreeg opgelegd. De Limburger poogde direct terug te slaan in de volgende bochtencombinatie, ging voor de binnenkant en dwong Norris daarmee opnieuw buiten de baan. Het kwam Verstappen in totaal op twintig seconden tijdstraf te staan, waardoor hij maar liefst 24 seconden stil stond bij de pitstop. Nadien stond de race in het teken van schadebeperking, dat hem aan de streep tot P6 zou brengen. Door de tweede stek van Norris heeft Verstappen tien punten verloren in de titelstrijd, waarin het gat nu 47 punten betreft.

"Om eerlijk te zijn kijk ik er niet zoveel op terug, want het was natuurlijk gewoon een dramatische race", reageert Verstappen voor de camera van Viaplay als hij wordt gevraagd naar de momenten met Norris. "Dat moment maakt niet eens zo heel veel uit. Twintig seconden is natuurlijk heel veel, maar ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Het maakt toch allemaal niet uit of ik het ermee eens ben of niet. Je hebt die twintig seconden toch al. Het gaf in ieder geval wel het moment om even relaxed in de box te staan, even de motor uit te zetten en dan weer door te gaan", stelt de drievoudig wereldkampioen sarcastisch. "Maar de race zelf was natuurlijk gewoon heel slecht. We hadden totaal geen performance."

Verstappen stelt dat hij dergelijke acties moet uitvoeren doordat hij snelheid tekortkomt met de RB20. "Het probleem is dat we te langzaam zijn en daardoor moet ik dat soort gevechten aangaan. Dat is eigenlijk het probleem. We moeten gewoon sneller zijn, dan hoef ik zelf ook niet dat soort dingen te doen." Vertappen wil dan ook niet klagen over de uitspraken van de stewards, zoals McLaren dat na Austin wel heeft gedaan. "Het heeft toch geen zin. Of ik het ermee eens ben of niet mee eens ben, de straffen zijn gegeven. Ik ga daar niet over janken, zo ben ik niet. In Brazilië proberen we het weer."

Video: Bekijk het gevecht tussen Verstappen en Norris hier zelf