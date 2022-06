Verstappen tevreden in Canada: "Auto in ieder geval goed voor zondag"

Waar Max Verstappen dit jaar meermaals heeft aangegeven dat Ferrari een vliegende start maakte op vrijdag en dat Red Bull de weekenden makkelijker voor zichzelf moest maken, heeft de Limburger in Montreal vooralsnog weinig te klagen - of het moet al de porpoising-ingreep van de FIA zijn. Wat betreft de actie op de baan had de man met startnummer 1 zich in ieder geval niet meer kunnen wensen. Verstappen kende een probleemloze vrijdag en was in beide trainingen bovenaan te vinden.

Achter de Red Bull-garage komt dan ook een goedgemutste Verstappen tevoorschijn. "Het was best een positieve dag. Vanaf het begin voelde de auto al goed aan. Er zijn natuurlijk altijd dingen waar je naar kijkt om een completere balans te vinden, maar al met al is dit een goede start van het weekend geweest voor mij." Die goede start geldt volgens Verstappen voor iedere bandencompound die Pirelli heeft meegenomen naar het Circuit Gilles Villeneuve. "Allemaal goed. Het is altijd het moeilijkst om de zachte band aan het werk te krijgen, ik denk ook dat daar nog wel wat tijd mee te winnen valt. Maar we hebben in ieder geval een competitieve auto, dus dat is goed."

Die competitieve auto lijkt Red Bull te hebben voor zowel één snelle ronde als ook qua race pace. "De lange runs lijken ook goed, ja. Dit circuit is best zwaar qua bandendegradatie en ook voor de remmen. Er zijn nog steeds wel wat dingen die we kunnen verbeteren, maar het was absoluut een goede dag." Het totaalplaatje geeft Verstappen één geruststelling: in het droge is de RB18 goed. Die woorden sprak hij overigens uit toen de hemelsluizen voor de tweede dag op rij flink opengingen boven Montreal. Stortregens maakten zich meester van het circuit en Haas-parasols werden een speelbal van de wind in de paddock. Zaterdag belooft het iets minder heftig te worden, maar kan regen wel voor natte kwalificatie zorgen. Baart dat Verstappen nog zorgen? "Ach, het is voor iedereen hetzelfde. We moeten er gewoon mee omgaan. Het is goed om te weten dat we voor zondag in ieder geval een goede auto hebben. Wat er zaterdagmiddag gebeurt, moeten we maar zien."