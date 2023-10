Verstappen tevreden over set-up RB19 aan vooravond derde F1-titel

Max Verstappen kwam in Q3 met zijn eerste vliegende ronde tot een 1.23.778, die ruim snel genoeg bleek voor de dertigste pole-position uit zijn Formule 1-carrière. “Het was lastig met het nieuwe baanoppervlak”, vertelt de Nederlander na de kwalificatie in de persconferentie. “Er was niet veel grip. En zodra je een klein beetje meer snelheid de bocht in wilde nemen, had de achterkant de neiging om uit te breken. Dat maakte het erg lastig om de limiet te vinden in de kwalificatie. Run na run moest bekeken worden in hoeverre de baan was verbeterd, waarna het zaak was om niet over het randje te gaan. We hebben de evolutie van de baan zo goed mogelijk geprobeerd te volgen. Maar ik was tevreden over de balans in de auto, gezien de baancondities, en had een goede eerste run in Q3.”

Tijdens zijn laatste run had Verstappen een momentje, waarna hij zijn ronde afbrak en terugkeerde naar de pits. De concurrentie beet zich echter stuk op zijn eerdere tijd en zo was de tiende pole van 2023 een feit. Gevraagd wat er nog in had gezeten als hij zijn laatste snelle ronde tot een goed einde had weten te brengen, antwoordt hij: “Ik heb geen idee. Ik kwam maar tot de vierde bocht. Maar die ronde ervoor was prima. Natuurlijk zat er nog wel iets meer in doordat de baan de hele tijd verbeterde. Maar het was oké zo.” Op de vraag van Motorsport.com wat er precies misging bij de vierde bocht, laat hij weten: “Ik probeerde iets harder die bocht in te gaan en verloor gewoon de achterkant. Ik wist natuurlijk dat ik al een goede ronde had staan en wilde daarom iets harder pushen in mijn laatste ronde. Ik wilde alles geven wat ik in me had, maar dit asfalt laat dat momenteel niet toe. Zodra je iets te hard pusht, heb je een flinke snap en kun je de auto niet meer corrigeren. Dat is jammer. Maar het moment zelf was niet heel dramatisch.”

Het nieuwe baanoppervlak en het hebben van maar één training die bovendien plaatsvond in condities die niet representatief waren voor de kwalificatie, maakten het vinden van een goede afstelling niet gemakkelijk, maar Verstappen is content met het werk dat het team heeft verricht met de RB19. Ook met het oog op de rest van het weekend in Qatar. “Het is altijd lastig om te zeggen waar we nu hadden gestaan met de auto als we een normaal weekend hadden gehad. Maar we hebben het beste ervan gemaakt. Helemaal perfect krijg je het nooit, maar het was goed genoeg. Ik was behoorlijk tevreden over hoe de auto in de kwalificatie was.”

Verstappen staat op het punt om zijn derde wereldtitel binnen te halen. Drie punten in de sprintrace op zaterdag zijn al voldoende om die klus te klaren. Van zenuwen lijken geen sprake bij de Limburger. “Zelfde als altijd”, zegt Verstappen schouderophalend als hem gevraagd wordt hoe hij het restant van het weekend benadert. “Ik wil gewoon een goed weekend hebben. In mijn achterhoofd weet ik natuurlijk wat er te gebeuren staat, maar het verandert niets en het zorgt ook niet voor extra druk of wat dan ook. Ik wil gewoon genieten van dit weekend en zal zo goed mogelijk mijn best doen.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Qatar