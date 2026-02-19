Op het Bahrain International Circuit reed Verstappen in totaal 139 ronden, goed voor 752 kilometer. In de ochtend noteerde hij een tijd van 1.33.584, goed voor de tweede plek in de tijdenlijst. In de middag versnelde hij naar 1.33.162, wat uiteindelijk de derde tijd van de dag was, achter Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri.

Na een probleem met het koelvloeistofsysteem op woensdag was het voor Red Bull vooral zaak om meters te maken op de een-na-laatste testdag. Doordat er zich geen noemenswaardige technische problemen voordeden, lukte dat prima. "Als team was het goed om ons vandaag te richten op de langere runs", liet Max Verstappen na afloop weten. "We hebben wat aanpassingen aan de set-up gedaan en dat heeft ons van gisteren naar vandaag een goede richting gegeven. Om de volledige dag te kunnen rijden was eveneens positief."

De focus lag na de lunchpauze op het uitvoeren van een racesimulatie. Verstappen werkte op verschillende bandencompounds meerdere lange stints af. Vooral de consistentie sprong in het oog: in de tweede helft van zijn simulatie reed hij lange tijd in de lage 1.37, met een gecontroleerd verval richting het einde van de runs.

Nog veel te analysere

Hoewel de Nederlander tevreden was over het verloop van de dag, benadrukte hij dat er nog werk te doen is. "De banden zijn supergevoelig, dus daar is nog veel analyse voor nodig", aldus Verstappen.

McLaren maakte donderdag indruk met sterke long runs van Piastri, terwijl Mercedes met Antonelli de snelste tijd van de wintertests tot dusver noteerde – al gebeurde dat op een koelere baan in de slotfase van de sessie. Voor Red Bull was de belangrijkste winst echter de hoeveelheid verzamelde data. Na de tegenvallende woensdag kon het team nu een volledig programma afwerken en waardevolle informatie vergaren over de bandenslijtage, balans en afstelling.

"Vrijdag willen we zoveel mogelijk ronden rijden", besloot Verstappen, die voor de middagsessie staat ingeroosterd. "Er valt nog veel te begrijpen, dus we moeten zoveel mogelijk data over de auto zien te verzamelen voor Melbourne."