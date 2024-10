Verstappen tevreden ondanks Norris-pole, persoonlijke strijd Brown en Horner?

Lando Norris mag de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf pole beginnen, maar Max Verstappen is wellicht de grootste winnaar van de zaterdagse Formule 1-actie in Austin. De Nederlander won de sprintrace en had nadien eigenlijk ook nog pole voor de hoofdrace moeten pakken, maar zag dat feest mede door een stevige crash van George Russell niet doorgaan. Desondanks was hij erg te spreken over de progressie van Red Bull en wees hij nogmaals naar Monza als kantelpunt: "Alles wat er voor Monza stond gepland, kon de prullenbak in." Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de indrukwekkende race pace voor Ferrari. Verder natuurlijk aandacht voor Lando Norris - die tevreden was met zijn poleronde, maar in de sprintrace wel weer een steekje liet vallen - en Mercedes, dat met de Q1-exit van Lewis Hamilton en de crash van Russell een frustrerende dag beleefde. Tot slot komt de FIA-reactie op de hele bib-saga aan bod, waarbij Verstappen heeft laten weten dat het vooral zou komen doordat 'Zak Brown Christian Horner niet mag' en andersom ook niet.

