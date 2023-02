Max Verstappen tevreden na eerste dag F1-test Bahrein: "Precies wat je wilt"

Tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone had Max Verstappen al kennisgemaakt met de RB19, maar met slechts honderd kilometer op zo'n dag zijn de mogelijkheden voor een team zeer beperkt. Op het Bahrain International Circuit kon de nieuwe creatie van Adrian Newey pas echt aan de tand worden gevoeld, en dat is donderdag meer dan prima gegaan. Verstappen kende een probleemloze dag in de woestijn en ging maar liefst 157 keer rond. Daar moet wel bij gezegd dat de Limburger als enige rijder van het veld de hele dag in actie kwam, al legde Verstappen in zijn eentje ook meer kilometers af dan het Ferrari-duo en de Mercedes-mannen.

Deze statistiek is ook meteen de belangrijkste, aangezien rondetijden weinig tot niets zeggen in dit stadium. De motorstanden zijn niet bekend en de hoeveelheid brandstof evenmin. Een probleemloze dag waarop veel data wordt verzameld is belangrijker. Dat gezegd hebbende, ziet Verstappen zijn naam ook bovenaan de tijdenlijst staan na de eerste echte actie van 2023. De tweevoudig wereldkampioen liet de klok stoppen op 1.32.837 na een rondje op de gele C3-compound.

Veel data in verschillende omstandigheden

Het totaalplaatje stemt tevreden, zo liet Verstappen na afloop achter de pitbox van Red Bull weten: "Het is een goede dag geweest. We hebben veel ronden gereden en geen problemen gekend, dat is precies wat je wilt op zo'n testdag. We konden ons meteen op de auto focussen en verschillende dingen proberen, ook om de nieuwe banden van dit jaar te begrijpen." De constructie van die banden is aangepast, waardoor die een sterkere voorkant moeten bieden en onderstuur tegen moeten gaan. Red Bull heeft er in ieder geval genoeg data over verzameld en ook nog in verschillende omstandigheden. "We hebben overdag veel kunnen rijden, toen het nog erg warm was, maar ook in de avonduren, toen het afkoelde. Al met al is dit een geslaagde dag geweest."

Dat laatste komt volgens Verstappen ook doordat het reglement min of meer stabiel is gebleven. "Het is een evolutie ten opzichte van vorig jaar hè. Vorig jaar moest je jezelf nog aanpassen aan de nieuwe auto's en begrijpen wat je anders moest doen. Door het afgelopen seizoen is de start nu veel makkelijker voor iedereen. Maar goed, het is wel belangrijk om te voelen hoe de auto is geëvolueerd ten opzichte van vorig jaar. Het voelt iets anders aan, al komt dat ook door de nieuwe banden."

Een stap voorwaarts vergeleken met de RB18?

De Red Bull-auto van vorig jaar kende slechts weinig zwakke plekken, al gaf het team qua tractie en in langzame bochten vaak nog wel iets toe op Ferrari. Zijn die punten ook aangepakt zodat het totaalpakket in 2023 nog meer allround is? "Daar werken we aan. Alleen dit is natuurlijk nog maar één circuit en staan er op de kalender heel veel verschillende banen, waar je ook verschillende dingen voor nodig hebt. Daardoor moeten we het stap voor stap bekijken." Of de nieuwe auto daadwerkelijk een stap voorwaarts is vergeleken met de bolide die hem vorig jaar zoveel succes bracht, durft Verstappen nog niet te stellen. "Dat is op dit moment lastig te zeggen. Maar de auto doet het in ieder geval goed en dat is op dit soort dagen het allerbelangrijkste."

Morgenmiddag - vrijdag dus - kruipt Verstappen nog een dagdeel achter het stuur van de RB19. De slotdag laat hij vervolgens aan teamgenoot Sergio Perez over, al geeft Verstappen dan nog wel acte de présence in de persconferentie. Gevraagd wat de plannen zijn voor de halve testdag die hem nog rest, luidt het antwoord: "Nog meer rijden natuurlijk om de auto nog beter te begrijpen, en dan ook op andere bandencompounds om die te begrijpen. Daarna kunnen we pas bedenken welke richting we voor het raceweekend op willen gaan."

Video: De snelste ronde van Max Verstappen in beeld