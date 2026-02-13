Max Verstappen tevreden over F1-test: "Veel geleerd over wat wel en niet werkt"
De productieve Formule 1-winterest in Bahrein stemt Max Verstappen tevreden. De Red Bull-coureur heeft vrijdag veel over de RB22 geleerd en heeft zich meer bezig kunnen houden met de afstelling.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur lokale tijd kwam de eerste Formule 1-wintertest van 2026 in Bahrein ten einde voor Max Verstappen. Hij legde in de vier uur durende ochtendsessie 61 ronden af op het Bahrain International Circuit, voordat hij het stuur voor de middagsessie overdroeg aan teamgenoot Isack Hadjar. Verstappen noteerde als snelste tijd een 1.35.341, wat hem aan het einde van de dag een vijfde plaats opleverde.
Rondetijden zijn in dit stadium van het testwerk echter van ondergeschikt belang. Belangrijker is dat de betrouwbaarheid op orde is en dat er veel kilometers gemaakt kunnen worden om testwerk te verrichten. Op dat vlak zat het bij Verstappen wel goed in Bahrein. Op woensdag, toen hij de hele dag in de RB22 zat, legde hij al ruim 130 ronden af. Met de 61 ronden van vrijdag kwam zijn totaal van de test uit op 197 ronden, iets wat de coureur van Red Bull Racing tevreden stemde.
"We reden een goed aantal ronden op de eerste dag, dus daar ben ik blij mee. We hebben toen veel dingen kunnen afronden wat betreft dingen die we wilden testen met de power unit en de auto zelf", vertelde Verstappen in een video op de sociale media van Red Bull. Nadat dit deel van het programma succesvol was afgerond, kon de Nederlander op vrijdag al iets meer aan de set-up werken.
"Vandaag zijn we daar verder mee gegaan, maar ook hebben we geprobeerd om qua afstelling iets meer in de auto te vinden. Zo willen we te weten komen wat we met de auto moeten doen, want die is natuurlijk ook nieuw. De banden zijn ook nieuw, dus er zijn nog veel dingen die we beter willen doen."
De nieuwe F1-auto's bevallen Max Verstappen niet, maar hij is wel te spreken over hoe de test ging.
Al met al keek Verstappen met een grotendeels tevreden gevoel terug op de eerste testweek van de Formule 1 in Bahrein. "Ik denk dat we vanochtend veel hebben geleerd over wat werkt en wat juist niet werkt. Dat geeft je ook iets meer ideeën voor wat je in de middag met Isack, maar ook volgende week kunt proberen."
Verstappen refereerde daarmee aan de tweede en laatste officiële F1-wintertest in Bahrein. Die begint op woensdag 18 februari en eindigt op vrijdag 20 februari. Daarna reist het circus af naar Melbourne, waar het seizoen tussen 6 en 8 maart wordt geopend met de Grand Prix van Australië.
