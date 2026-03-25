Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Formule 1
GP van Japan
Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

Formule 1
GP van Japan
Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Formule 1
GP van Japan
F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Alonso mist mediadag Japan door geboorte eerste kind

Formule 1
GP van Japan
Alonso mist mediadag Japan door geboorte eerste kind

Audi krijgt lof voor eigen F1-motor: "Die is echt heel goed"

Formule 1
Audi krijgt lof voor eigen F1-motor: "Die is echt heel goed"

Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Formule 1
GP van Japan
Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

Formule 1
Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

Formule 1
Braziliaanse GP
On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

Formule 1
Braziliaanse GP
On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio
Formule 1 GP van Japan

Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

Max Verstappen heeft zich in Japan alvast warmgedraaid voor de Grand Prix. Op een kletsnat Fuji Speedway testte hij een Nissan Z NISMO GT500 in Red Bull-livery.

Jules de Graaf Ronald Vording
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen heeft woensdag enkele ronden afgelegd in een Super GT-auto op het circuit van Fuji, maar van een sportieve test blijkt geen sprake. Het uitstapje naar de Japanse klasse maakte deel uit van een contentshoot voor Red Bull Japan, zo heeft Verstappens PR-manager bevestigd aan Motorsport.com.

De Nederlander stapte in een Nissan Z NISMO GT500, de topklasse-auto van het Japanse Super GT-kampioenschap. De sessie vond plaats onder natte omstandigheden en de auto was voorzien van een opvallende blauwe Red Bull-livery. Opvallend, aangezien Red Bull momenteel geen team heeft in de Japanse Super GT. Dat zorgde voor speculatie over een mogelijke link met de klasse, maar die lijkt met deze verklaring voorlopig van tafel.

Lees ook:

Een woordvoerder laat aan Motorsport.com weten dat het puur om promotionele activiteiten ging. Daarmee lijkt het dus geen voorbode van een toekomstig raceoptreden in Super GT, al blijft Verstappen bekend om zijn brede interesse in verschillende racecategorieën.

Het Super GT-kampioenschap geldt als een van de meest competitieve GT-series ter wereld. Met name de GT500-klasse, waarin Verstappen reed, staat bekend om zijn extreem geavanceerde techniek. De auto's zijn qua prestaties dichter bij prototypes dan bij traditionele GT3-wagens: ze beschikken over high-downforce aerodynamica en krachtige turbomotoren, wat resulteert in rondetijden die soms in de buurt komen van lagere formuleklassen.

 

Opnieuw een drukke week

Voor Verstappen betekent het opnieuw een drukke week. Na zijn deelname aan de NLS2 op de Nürburgring – waar hij zowel een overwinning behaalde als later werd gediskwalificeerd – is hij inmiddels in Japan gearriveerd voor de Formule 1 Grand Prix op Suzuka. De Fuji-test vond plaats slechts twee dagen voor het raceweekend.

Het is overigens niet de eerste keer dat Verstappen kennismaakt met Super GT-materiaal. In 2022 reed hij al met een Honda NSX-GT tijdens het Honda Thanks Day-evenement, destijds in het kader van de samenwerking tussen Red Bull en Honda in de Formule 1.

Hoewel deze test dus geen sportieve intenties had, onderstreept het opnieuw Verstappens interesse in verschillende disciplines binnen de autosport. Voorlopig richt Verstappen zich echter weer volledig op zijn Formule 1-verplichtingen, met Suzuka als volgende halte in een toch al intens begin van het seizoen.

Lees meer:

 

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Formule 1
GP van Japan
Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

Formule 1
GP van Japan
Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Formule 1
GP van Japan
F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Alonso mist mediadag Japan door geboorte eerste kind

Formule 1
GP van Japan
Alonso mist mediadag Japan door geboorte eerste kind
Vorig artikel F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Beste reacties

Meer van
Jules de Graaf

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

Formule 1
Formule 1
Braziliaanse GP
On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

Formule 1
Formule 1
Braziliaanse GP
On this day: Senna debuteert in F1 met vroege uitval in Rio

Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone
Meer van
Max Verstappen

Marko houdt hoop voor Red Bull en Max Verstappen: "Alles is nog mogelijk"

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Marko houdt hoop voor Red Bull en Max Verstappen: "Alles is nog mogelijk"

Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

VLN
VLN
NLS2
Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
Meer van
Red Bull Racing

Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Formule 1
Formule 1
Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Formule 1
Formule 1
Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is
Bekijk meer