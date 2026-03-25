Max Verstappen heeft woensdag enkele ronden afgelegd in een Super GT-auto op het circuit van Fuji, maar van een sportieve test blijkt geen sprake. Het uitstapje naar de Japanse klasse maakte deel uit van een contentshoot voor Red Bull Japan, zo heeft Verstappens PR-manager bevestigd aan Motorsport.com.

De Nederlander stapte in een Nissan Z NISMO GT500, de topklasse-auto van het Japanse Super GT-kampioenschap. De sessie vond plaats onder natte omstandigheden en de auto was voorzien van een opvallende blauwe Red Bull-livery. Opvallend, aangezien Red Bull momenteel geen team heeft in de Japanse Super GT. Dat zorgde voor speculatie over een mogelijke link met de klasse, maar die lijkt met deze verklaring voorlopig van tafel.

Een woordvoerder laat aan Motorsport.com weten dat het puur om promotionele activiteiten ging. Daarmee lijkt het dus geen voorbode van een toekomstig raceoptreden in Super GT, al blijft Verstappen bekend om zijn brede interesse in verschillende racecategorieën.

Het Super GT-kampioenschap geldt als een van de meest competitieve GT-series ter wereld. Met name de GT500-klasse, waarin Verstappen reed, staat bekend om zijn extreem geavanceerde techniek. De auto's zijn qua prestaties dichter bij prototypes dan bij traditionele GT3-wagens: ze beschikken over high-downforce aerodynamica en krachtige turbomotoren, wat resulteert in rondetijden die soms in de buurt komen van lagere formuleklassen.

Opnieuw een drukke week

Voor Verstappen betekent het opnieuw een drukke week. Na zijn deelname aan de NLS2 op de Nürburgring – waar hij zowel een overwinning behaalde als later werd gediskwalificeerd – is hij inmiddels in Japan gearriveerd voor de Formule 1 Grand Prix op Suzuka. De Fuji-test vond plaats slechts twee dagen voor het raceweekend.

Het is overigens niet de eerste keer dat Verstappen kennismaakt met Super GT-materiaal. In 2022 reed hij al met een Honda NSX-GT tijdens het Honda Thanks Day-evenement, destijds in het kader van de samenwerking tussen Red Bull en Honda in de Formule 1.

Hoewel deze test dus geen sportieve intenties had, onderstreept het opnieuw Verstappens interesse in verschillende disciplines binnen de autosport. Voorlopig richt Verstappen zich echter weer volledig op zijn Formule 1-verplichtingen, met Suzuka als volgende halte in een toch al intens begin van het seizoen.