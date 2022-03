‘Max Verstappen test vrijdag in Bahrein, Perez opent voor Red Bull’

De voorbereidingen op het Formule 1-seizoen 2022 bereiken deze week de laatste fase. Over minder dan twee weken staat met de Grand Prix van Bahrein de seizoensstart gepland, maar eerst komen de teams en coureurs nog in actie tijdens de tweede driedaagse test met de auto’s voor 2022. Ditmaal is het Bahrain International Circuit de gastheer, nadat de eerste testweek werd afgewerkt op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tussen 10 en 12 maart krijgen de teams de kans om de laatste voorbereidingen op de openingsrace te treffen.

Langzaam maar zeker wordt ook duidelijk welke coureurs wanneer in actie komen tijdens de tweede testweek. Aston Martin en Williams hebben de verdeling van de rijtijd reeds bekendgemaakt en ook bij Red Bull Racing lijkt er inmiddels duidelijkheid te zijn. De Telegraaf meldt dat Sergio Perez de test in Bahrein mag aftrappen, hij neemt dan de hele donderdag voor zijn rekening. Dat betekent dat Max Verstappen tot vrijdag moet wachten om opnieuw in de RB18 plaats te nemen, ook hij krijgt dan de hele testdag. De laatste testdag op zaterdag krijgen beide coureurs nog een halve testdag om zich optimaal op de eerste race voor te bereiden.

De verdeling van Red Bull voor de test in Bahrein komt grotendeels overeen met de werkwijze tijdens de eerste testweek in Barcelona. Destijds kregen Verstappen en Perez ook allebei een hele testdag, alvorens zij de laatste dag moesten delen. Het enige verschil is dat Verstappen de testweek toen aftrapte, terwijl die eer in Bahrein naar Perez gaat. Red Bull kende een relatief goede eerste test in Barcelona, waarbij de focus niet op snelle rondetijden lag. Alleen op de tweede testdag kwam men enkele problemen tegen, verder was het een productieve test voor de Oostenrijkse formatie. Alleen Ferrari, Mercedes en McLaren maakten meer kilometers dan Red Bull.