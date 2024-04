"Suzuka is altijd een geweldig circuit om op te racen. Als team hebben we hier veel bijzondere herinneringen gemaakt, waaronder het winnen van de constructeurstitel van vorig jaar en het behalen van mijn tweede wereldtitel voor coureurs", zegt Max Verstappen in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Japan. Zowel in 2022 als in 2023 heeft de coureur van Red Bull Racing de race Suzuka op zijn naam geschreven en in beide jaren ging dat dus gepaard met het veiligstellen van een wereldtitel. Dat is dit jaar niet mogelijk nu Japan de vierde race van het F1-seizoen is, maar het neemt niet weg dat Verstappen maar één doel heeft dit weekend.

"Ik ben hier natuurlijk om de race te winnen, maar we zullen zien", vertelt de Nederlander dan ook tijdens het F1 Tokyo Festival. "We hadden een redelijk goede start van het jaar, maar helaas hadden we in Australië een uitvalbeurt. We willen hier dus weer laten zien dat we snel zijn. De afgelopen twee jaar, maar in het bijzonder vorig jaar ging het geweldig. Hopelijk kunnen we dit jaar iets vergelijkbaars laten zien." Door de DNF in Melbourne is een evenaring van zijn record van tien opeenvolgende overwinningen niet meer mogelijk, maar wel geeft de nulscore Verstappen motivatie. "We hebben negen overwinningen op rij behaald en dat is een indrukwekkend feit, dus we hopen dit weekend nog sterker terug te slaan."

Verstappen stelt dat Red Bull met vertrouwen is afgereisd naar Japan. Wel beseffen het team en hijzelf dat het op voorhand geen eenvoudig weekend belooft te worden, want er wordt wisselvallig weer voorspeld. "Het team heeft vertrouwen voor Suzuka. Het is een iconisch circuit en erg leuk om op te rijden. Het circuit heeft veel snelle bochten en veel bandenslijtage. We moeten er dus voor zorgen dat we onze prestaties waar mogelijk optimaliseren, zeker met de voorspelde regen voor dit weekend", aldus Verstappen. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in de auto en me klaar te maken voor de strijd om de overwinning."

Pérez mikt op podiumplek in Japan

Ook teamgenoot Sergio Pérez denkt dat het weer grote invloed kan hebben op het verloop van het weekend in Suzuka. "Het weer heeft hier soms grote invloed op de gang van zaken. Er valt vaak regen en het lijkt ook in deze tijd van het jaar zo te zijn, dus we moeten het maximale halen uit de momenten in de auto om de afstelling te perfectioneren", zegt de Mexicaanse Red Bull-coureur, die zichzelf niet direct de druk van de strijd om de overwinning wil opleggen. "Australië was niet de beste race voor het team. De schade en de opgelopen schade tijdens de race waren jammer, maar we zijn dergelijke momenten eerder al eens te boven gekomen. We willen dit weekend terugkeren op het podium."