Er staat dit jaar geen maat op Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie heeft de eerste tien races van 2023 allemaal gewonnen en kan in Hongarije de beste seizoensstart van een F1-team aller tijden evenaren. In 1988 opende McLaren namelijk met elf opeenvolgende overwinningen, 35 jaar later kan Red Bull dat record dus evenaren. Bovendien heeft het team bij een nieuwe zege het record voor meeste opeenvolgende zeges alleen in handen, want met de zege in Abu Dhabi eind 2022 erbij komt de teller op twaalf overwinningen te staan.

Daarbij kunnen Max Verstappen en Sergio Perez in Hongarije rekenen op een upgrade voor de RB19. Daarmee hoopt Red Bull een nieuwe stap vooruit te zetten en de voorsprong op de concurrentie te vergroten, maar desondanks reist WK-leider Verstappen niet met enorme verwachtingen af naar Boedapest. "We beschikken dit weekend over een aantal upgrades. Hopelijk doen ze wat we verwachten dat ze doen, zodat we in de komende races extra performance vinden", blikt Verstappen vooruit op het elfde raceweekend van 2023. "Laten we afwachten waar we staan op een circuit met relatief langzame bochten waar je met veel downforce rijdt. Het is een geweldig circuit, ook heel technisch. Zeker een plek waar ik graag kom."

Verstappen staat inmiddels een straatlengte voor in het kampioenschap en heeft tot dusver acht van de eerste tien races gewonnen. De laatste zes races zijn allemaal ten prooi gevallen aan de Nederlander, die met een zege in Hongarije op gelijke hoogte komt met Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg. Zij hebben in het verleden ook zeven opeenvolgende races gewonnen. Voor Verstappen is succes op de Hungaroring zeker niet uitgesloten, afgaande op de race van 2022. "De Grand Prix van Hongarije is altijd interessant. Vorig jaar was het lastig om de juiste calls te maken met de regen en lagere temperaturen, maar als team bleven we rustig en namen alle juiste beslissingen", blikt Verstappen kortstondig terug op die race, waarin hij vanaf P10 naar de overwinning reed.

Compleet weekend doelstelling voor Perez

Daar waar Verstappen momenteel de Formule 1 domineert, geldt voor teamgenoot Perez dat hij meer moeite heeft. In de afgelopen zes races heeft hij het podium slechts twee keer betreden, terwijl hij in de laatste vijf races geen enkele keer Q3 heeft gehaald. "Hongarije is voor mij een belangrijke race, want het draait erom dat ik een compleet weekend aflever. Ik weet dat ik dit seizoen soms tekortkwam in de kwalificatie, dus mijn focus ligt op het afwerken van een succesvolle zaterdag", erkent de Mexicaan dan ook in zijn vooruitblik op de race in Hongarije. "Ik weet namelijk dat ik op zondag de race pace en een ongelofelijke auto heb die ieder weekend op het podium hoort te staan. Daarom ben ik in Milton Keynes geweest om met mijn team hard aan verbeteringen te werken."