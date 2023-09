Max Verstappen terug op P1: "Auto voelt in Japan weer goed aan"

Een kleine week na de beproeving in Singapore wacht alweer een nieuw raceweekend, ditmaal wel op een compleet ander circuit. Max Verstappen liet vorig weekend al doorschemeren dat Suzuka weer beter bij de RB19 moet passen en heeft die woorden vrijdag extra kracht bijgezet. Zo begon Verstappen voortvarend en zette hij de voltallige concurrentie in de eerste vrije training op ruim zes tienden. In de tweede sessie was de marge kleiner, maar met een voorsprong van drie tienden op Charles Leclerc prijkte ook toen de naam van Verstappen bovenaan de tijdenlijst.

Noemenswaardige problemen kende Verstappen niet en bovendien leek de basisafstelling ditmaal wel meteen te werken. "Het voelde vandaag erg goed", bevestigt Verstappen dan ook achter de Red Bull. Zijn gevoel in de RB19 is weer zoals het de meeste raceweekenden dit jaar is geweest. "Vanaf de eerste ronde was de auto weer fijn om in te rijden. Al met al hebben we een goede dag achter de rug. De korte runs gingen goed en de lange runs ook, al lag de bandenslijtage wel erg hoog. Deze baan zal behoorlijk zwaar worden voor de banden, maar de start van het weekend is voor ons in ieder geval goed verlopen."

Verstappen wees donderdag alvast naar McLaren als een voorname uitdager en zag Lando Norris samen met de Ferrari's inderdaad aansluiten. "Het lijkt erop dat het achter mij behoorlijk dicht bij elkaar zit", haakt de WK-leider in. "Het is close tussen Ferrari en McLaren, al moeten wij vooral naar onszelf kijken. We moeten onze eigen prestaties zien te optimaliseren en als we dat doen, heb ik er alle vertrouwen in dat we voor pole kunnen vechten."

Perez ondanks lastigere trainingsdag ook hoopvol

Teamgenoot Sergio Perez beleefde ogenschijnlijk een iets minder goede vrijdag. Zo tekende hij in de eerste sessie voor een klein uitstapje en moest hij aan het eind van de tweede vrije training genoegen nemen met P9. Desondanks toont ook de Mexicaan zich best optimistisch: "We hebben nu een goed begrip van de richting die we op moeten. De dingen zien er gelukkig een stuk beter uit dan in Singapore. Ik hoop morgen goed te kunnen kwalificeren, al belooft de bandenslijtage in de race erg hoog te worden, zeker met de hoge temperaturen die we nu hebben. Maar goed, ik heb er vertrouwen in dat we morgen sterk kunnen zijn en zondag ook."

Video: Max Verstappen begint de trainingsdag in Japan meteen voortvarend