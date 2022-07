Jarenlang moest Red Bull Racing het hebben van races op kortere, krappere circuits als de Hungaroring vanwege het tekort aan topsnelheid. Anno 2022 is alles anders onder de nieuwe technische reglementen. Red Bull heeft met de RB18 een auto geproduceerd die over een uitstekende topsnelheid beschikt en zeer sterk presteert in snelle bochten. Daar staat echter tegenover dat concurrent Ferrari een auto heeft die goed presteert in de langzamere bochten en het uitaccelereren na deze bochten. De karaktertrekken van de F1-75 lijken op papier beter tot hun recht te komen op de Hungaroring dan de eigenschappen van de RB18 en dat heeft ertoe geleid dat Ferrari wordt gezien als favoriet voor de GP van Hongarije - niet in de laatste plaats door eigen teambaas Mattia Binotto.

Max Verstappen spreekt zich niet zo sterk uit, maar hij verwacht wel dat de Hungaroring niet het beste circuit is voor Red Bull. "Hongarije is een bijzonder circuit. Ik geniet ervan om hier te rijden, want het is alsof je op een kartbaan zit. Het heeft een zeer technische tweede sector en daar hou ik van. Het wordt interessant om te zien welke impact het weer gedurende het weekend gaat hebben", verwijst hij naar de zomerse temperaturen en dreiging van regen nabij Boedapest. Over zijn verwachtingen voor het weekend wil Verstappen niet al te veel kwijt. "Het is moeilijk te zeggen hoe ik denk dat we dit weekend gaan presteren. Het is niet ons sterkste circuit, maar natuurlijk wil ik een goed resultaat behalen en gaan we als team alles binnen onze macht proberen om te winnen."

De Hongaarse GP is bovendien de laatste race voordat de Formule 1 aan de zomerstop begint. De coureurs krijgen na dertien races een kleine maand vakantie en dat geldt ook voor alle andere teamleden, al helemaal omdat de fabrieken gedurende twee opeenvolgende weken gesloten dienen te blijven. Verstappen hoopt dat de teamleden van Red Bull gaan genieten van hun welverdiende vakantie. "Ik kijk uit naar de zomerstop en hopelijk krijgt het team dan wat tijd om te herstellen, zodat we sterk aan de tweede helft van het seizoen kunnen beginnen."