Verstappen baalt: “Weer een regelwijziging middenin het seizoen"

De internationale automobielfederatie maakte op donderdag in Canada bekend dat de situatie om veiligheidsredenen beter gemonitord gaat worden. Daarbij wordt naar de individuele teams gekeken en komt er geen voorschrift voor alle teams. Dat hoeft dus niet te betekenen dat het team dat de voorbije weken het hardste riep om een aanpassing - Mercedes - er echt baat bij heeft.

Bij Red Bull Racing heeft men de zaakjes al het gehele jaar goed op orde. De RB18 heeft veel minder last van gestuiter dan veel andere formaties, maar komt nu toch ook onder een vergrootglas te liggen. De FIA gaat de slijtage van de skids en bodemplaten beoordelen. De Red Bulls staan bekend om de flinke vonkenregen achter de wagen, veroorzaakt door de auto die het asfalt raakt. Het is nog afwachten in hoeverre het team uit Milton Keynes ook aanpassingen moet doorvoeren en de rijhoogte moet veranderen. Een ding is zeker: Max Verstappen is er niet blij mee.

“Het is een beetje teleurstellend dat er opnieuw middenin het seizoen een reglementsverandering komt”, stelt Verstappen in gesprek met Racer. “Het gaat er niet om of dit in meer of mindere mate invloed heeft op ons, maar het zou niet zo moeten zijn dat één team veel klaagt en dat plotseling de reglementen veranderd worden. Veel teams hebben geweldig werk geleverd door niet met deze problemen te kampen, dus het is mogelijk om eromheen te werken."

De Nederlander stelt dat de teams die met porpoising kampen zelf een fout hebben gemaakt in het ontwerpproces: "Als je de auto hoger afstelt heb je deze problemen niet, maar dan verlies je snelheid. Maar als je je auto niet goed ontwerpt dan is dat je eigen fout, niet de fout van de regels. Ik vind dat jammer.”

