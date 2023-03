Verstappen: "Ze moeten oppassen met DNA van F1, het houdt een keer op"

De Formule 1 houdt het eigen weekendformat sinds een aantal jaar steeds meer tegen het licht. Zo zijn er sprintraces geïntroduceerd en is het aantal dit jaar verhoogd tot zes. Volgens de officiële lezing moeten die sprintraces het weekend interessanter maken voor fans, maar in werkelijkheid zit er ook een commerciële gedachte achter. Door de kwalificatie naar de vrijdag te verplaatsen, gaat het ergens om en valt er ook die dag meer geld op te halen - bijvoorbeeld door meer kaarten te verkopen en indirect door hogere kijkcijfers.

Het achterliggende punt is dat de trainingen de commerciële F1-bazen een doorn in het oog zijn. Zij zien het liefst alleen maar sessies 'die ergens om gaan' zodat er meer commerciële waarde kan worden toegevoegd. Met dat in het achterhoofd heeft F1 CEO Stefano Domenicali zich vorige week ook uitgesproken over de vrije trainingen, die hij liever niet meer in de huidige vorm ziet. "Ik ben voorstander van het schrappen van de vrije trainingen. Ze zijn enorm nuttig voor de engineers, maar het publiek heeft er niets mee", liet de Italiaan in Portimão weten.

Gebrek aan trainingstijd in F2 en F3 'belachelijk'

In de Formule 1-paddock staat nog niet iedereen te springen. Zo toont Verstappen zich absoluut geen voorstander van vrije trainingen afschaffen. "Volgens mij was dat ook niet helemaal zoals hij het bedoelde, want je kunt natuurlijk niet zonder vrije trainingen de kwalificatie ingaan. Ik ben natuurlijk al geen fan van sprintweekenden, ik ben geen fan van hoeveel races we tegenwoordig doen en ik ben er ook geen fan van om het hele format aan te passen", is de wereldkampioen helder.

Het past volgens hem in een bredere trend, die niet goed is voor de sport als geheel. "Ze moeten wel uitkijken dat ze niet het hele DNA van de Formule 1 gaan aanpassen. Ik vind het wel belangrijk dat ze daar niet te veel aan gaan schaven, want dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op." Een argument van de Formule 1 is dat coureurs vanuit de opstapklassen wel gewend zijn aan kortere sessies om zich voor te bereiden: "Maar dat vind ik ook niet goed", haakt Verstappen in. "Wat ze nu in de Formule 3 en Formule 2 doen, vind ik ook belachelijk. Je betaalt zoveel geld en dan rijd je maar 45 minuten training en daarna meteen de kwalificatie. Dat vind ik ook niet logisch."

George Russell houdt er een andere mening op na. Als de Mercedes-coureur in de persconferentie wordt gevraagd of drie trainingen nodig zijn ter voorbereiding op de race, reageert hij: "Nee, is het antwoord. Des te meer training, des te comfortabeler je jezelf in de auto voelt natuurlijk. Maar in mijn ogen is het niet goed dat de Formule 1 drie keer zoveel trainingstijd krijgt als de Formule 2 en Formule 3. Zij zijn juist degenen die meer trainingstijd nodig hebben, omdat ze minder races rijden en minder testen. Geen enkele training zou wel te weinig zijn, maar ik was eerst ook tegen sprintraces en nu hebben we er zes gedaan en geniet ik erg van de sprints en ook van de actie op vrijdag. Het is cruciaal voor ons en ook voor de entertainmentkant van onze sport." Als Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers meekrijgt dat Russell wel voor het reduceren van de trainingen is, fronst hij met de wenkbrauwen: "Hij is voor minder trainingen? Terwijl hij zegt dat we juist meer wintertests moeten hebben. Dus ja, beetje apart."

Sprintraces niet van meerwaarde, in MotoGP zelfs gevaarlijk

Van sprintraces is Verstappen evenmin voorstander, al lijkt dat wel een bredere trend te worden. Zo heeft de MotoGP besloten om ieder weekend een sprintrace te houden. "Ja, maar ik denk dat dat wel heel gevaarlijk wordt. Vooral op een motor, want dan ga je natuurlijk nog meer dingen riskeren", aldus Verstappen. "Kijk: als je bij ons tegen iemand aanrijdt, dan maakt dat over het algemeen niet veel uit. Je kunt natuurlijk wel uit de race liggen, maar ik bedoel fysiek. Maar als ze in de MotoGP meer gaan riskeren, dan rijd je met de motor misschien meteen tegen iemands lichaam aan. Dat is nog anders. Je ziet het nu al. Voor de volgende wedstrijd zijn er volgens mij tien coureurs geblesseerd, dus dat is wel een dingetje." In werkelijkheid staan er vier rijders langs de zijlijn, al neemt dat niet weg dat sprintraces in de MotoGP nog veel gevaarlijk zijn dan in F1.

Dat gezegd hebbende, vindt Verstappen het ook voor de koningsklasse van de autosport niet van meerwaarde. Het haalt volgens hem glans weg bij waar het allemaal om draait: de Grand Prix zelf. "Zoals ik vroeger naar de Formule 1 keek, vond ik altijd heel mooi, om uit te kijken naar die wedstrijd op zondag. Als je zoveel wedstrijden doet, kun je misschien één training schrappen, maar voor de rest denk ik niet dat je veel aan moet passen. Het enige waar je naar moet kijken, is dat het tussen alle teams dicht bij elkaar zit. Dan krijg je in het geheel gewoon een spannendere wedstrijd."

