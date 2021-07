Verstappen: Te vroeg om over kantelpunt in F1-titelstrijd te spreken

Met ruim een derde van het seizoen achter de rug, koestert Verstappen een voorsprong van achttien punten op rivaal Lewis Hamilton. De teneur is dat Red Bull gaandeweg uitloopt op Mercedes en dat Verstappen een serieuze gooi naar de wereldtitel kan doen. Alhoewel dat laatste best waar kan zijn, waakt de hoofdrolspeler voor al te veel enthousiasme of beter gezegd voor overmoed. "Ik zie het zeker niet zo [dat wij al op de titel afstevenen]. Ik verwacht dat niemand opgeeft en dat iedereen blijft vechten tot het einde. Wij moeten ook blijven pushen, dan zien we vanzelf wel waar we uitkomen aan het eind van dit seizoen."

Niet bang voor valse start onder het nieuwe reglement

Dat 'blijven pushen' doet Verstappen op het circuit en de rest van het team in de fabriek. Het heeft geleid tot een stroom aan upgrades die de RB16B ontegenzeggelijk beter heeft gemaakt in de voorbije weken. Kan Verstappen de komende raceweekenden weer rekenen op noviteiten op zijn auto? "Nou ja, bij iedere race kan dat natuurlijk niet. Maar voor de komende wedstrijden komen er nog wel wat dingetjes aan, ja. Daar moeten we mee bezig blijven." Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral doordat de bomen dankzij het budgetplafond niet meer tot in de hemel groeien en Red Bull de middelen moet verdelen tussen 2021 en volgend jaar. Vrezen voor negatieve gevolgen van deze titelstrijd voor 2022 doet Verstappen echter nog niet. "Ik denk het niet, nee, maar dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker van tevoren."

"Maar ik weet wel: als je een kans hebt om voor het kampioenschap te gaan, dan moet je die met beide handen aangrijpen. Dat lijkt me logisch." Des te meer omdat het team uit Milton Keynes sinds eind 2013 wacht op een nieuwe wereldtitel. "En als je de kans eenmaal krijgt en er in de afgelopen jaren zo hard voor hebt gewerkt, dan moet je er vol voor gaan." Scherpte is dus geboden. Suggesties dat Red Bull al afstand heeft genomen van Mercedes, wijst Verstappen van de hand. Van een kantelpunt in de titelstrijd wil hij evenmin iets weten. "We hebben nog helemaal niet zo veel wedstrijden gereden, dus we moeten allemaal nog maar zien welke kant het op valt." Wanneer Red Bull echt alles op 2022 gaat zetten, zegt Verstappen niet te weten. De zomerstop lijkt er een geschikt moment voor, al kan Verstappen dat bevestigen noch ontkennen. "Op dit moment weet ik het echt niet. Ik denk dat het ook afwachten is hoe de komende wedstrijden verlopen."

Gebrekkige communicatie Mercedes gevolg van de druk?

Mercedes gooit de handdoek in ieder geval nog niet in de ring. Toto Wolff liet na de nederlaag in Spielberg weten dat er geen upgrades meer volgen voor de W12, al legde James Allison nadien uit dat het tegendeel waar is. Die ongelukkige communicatie kan met enige goede wil als tekenend worden gezien voor Mercedes anno 2021: niet altijd meer even soeverein. "Dat komt natuurlijk doordat ze in de laatste jaren geen concurrentie van buitenaf hebben gehad. Dus ik snap het wel", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik denk dat het alleen maar mooi is voor de Formule 1 dat de titelstrijd dit jaar niet slechts om één team draait." Het geeft een extra dimensie, niet in de laatste plaats voor Nederlandse fans. Verstappen - die de Nederlandse pers altijd te woord staat met een nationale driekleur op de achtergrond - sluit dan ook met een glimlach af. "We moeten de Nederlandse eer nu toch een beetje hooghouden hè", verwijst hij met een knipoog naar de sof van het Nederlands elftal.

Video: De mediadag in Spielberg, de verwachtingen van Max Verstappen en zijn visie op de Pirelli-draai besproken