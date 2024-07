Max Verstappen superieur in natte F1-kwalificatie Spa, Leclerc start vanaf pole

Na een zonnige vrijdag kregen de teams zaterdag te maken met typisch Belgisch zomerweer, of eigenlijk met typisch Spa-weer. Het maakt niet uit in welke maand de Grand Prix van België op de F1-kalender staat, regen is nooit voor weg. Het leidde tot een verregende derde training, waarin er na een stevige crash van Lance Stroll in Raidillon nagenoeg geen baanactie meer te bewonderen viel, of het moet al op de kartbaan bij Blanchimont zijn geweest. De Formule 2-sprintrace moest door het weer eveneens worden uitgesteld, al kregen de fans vanaf 16.00 uur alsnog waar ze voor gekomen waren.

Q1: Grote namen weten het vege lijf te redden in watertombola

Op dat moment ging het licht aan het eind van de pitstraat op groen voor het begin van de Formule 1-kwalificatie. Het was toen droog, maar de baan was nog altijd nat en daardoor moesten de intermediates wel degelijk voor de dag komen. Doordat meerdere teams rekenden op nieuwe regenval, was het een drukte van belang aan het eind van de pitstraat. McLaren was er als de kippen bij en ook de Haas-coureurs drukten hun neus er meteen tussen. Lando Norris bracht met 1.58.894 een eerste richttijd op de klokken, al zou hij in de rest van Q1 worstelen en dook Nico Hülkenberg er meteen een tiende onder.

Max Verstappen reed twee minuten na de McLaren-mannen naar buiten, maar kon alsnog rekenen op prima baanomstandigheden. De WK-leider ging in 1.56.003 rond en liet andermaal zien dat hij in listige condities meteen kan leveren tijdens zijn allereerste ronde. Het was een tijd die ondanks vele persoonlijke verbeteringen bleef staan, totdat Oscar Piastri er met nog zeven minuten te gaan een halve seconde onderdoor dook. Zijn teamgenoot Norris was intussen weggezakt en kreeg te horen: "Lando, het is nu of nooit voor nieuwe set intermediates. Wij denken dat we een nieuwe set nodig hebben." McLaren gaf ermee aan dat de inters snel oververhit raakten op een opdrogende baan, waardoor Norris wel naar binnen moest komen. Het bleek de juiste keuze aangezien Norris uiteindelijk als twaalfde door zou gaan.

Piastri tekende in de slotminuten voor P1, voor de verrassend sterke Alpine-coureur Pierre Gasly en Verstappen op de derde plek. In die slotfase was de blik echter vooral op de gevarenzone gericht, waarin naast usual suspects als Logan Sargeant, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu ook George Russell te vinden was. De Mercedes-coureur vond zichzelf terug op de zeventiende stek, maar wist het vege lijf alsnog te redden door op nieuwe intermediates naar de zevende plek te springen. Van Sergio Pérez werd onder grote druk een soortgelijke truc gevraagd en ook hij slaagde daarin. Het maakte dat al te grote verrassingen ondanks de verraderlijke omstandigheden uitbleven en dat Hülkenberg (wellicht nog de grootste naam), Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Sargeant en Zhou hun Waterloo vonden. Door een motorwissel wist Tsunoda sowieso al dat hij zondag helemaal achteraan zou starten.

Q2: Stuivertje wisselen, Pérez met hakken over de sloot naar Q3

Aan het begin van Q2 was iedereen, op Verstappen na, erop gebrand meteen naar buiten te rijden. Interessant genoeg kwamen teams met uiteenlopende weersverwachtingen voor deze sessie. McLaren sprak van 'class 1 rain', oftewel lichte regen op komst, terwijl Daniel Ricciardo te horen kreeg dat het droog zou blijven. "Maar het regent nu een klein beetje, of niet?", vroeg Verstappen tijdens zijn out-lap. De rondetijden werden echter sneller en sneller, met een 1.54.459 van Norris als opening. Het wachten was in deze omstandigheden zoals wel vaker op Verstappen, die andermaal met zijn eerste ronde leverde. De drievoudig wereldkampioen zette de nieuwe benchmark op 1.53.837, zes tienden sneller dan wat zijn McLaren-tegenstrever had gedaan. Alexander Albon nestelde zich daarachter op de derde plek.

Na een kort bezoekje aan de pitstraat vond Russell zichzelf weer aan de verkeerde kant van de streep, al wist hij de sprong te maken. Daardoor stonden beide Ferrari's in de gevarenzone, maar ook zij wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Ricciardo deed hetzelfde en dat legde alle druk op de schouders van Pérez op P11. De Mexicaan moest er voor het tweede segment op rij bijzonder hard voor trappen, maar ging naar de vierde positie. Hij leek daarmee veilig, maar kon niet te vroeg juichen. In extremis begon het hele spel namelijk nogmaals. Zo was Mercedes wederom aan de verkeerde kant van de streep beland, maar reageerden Hamilton en Russell opnieuw met een tweede en derde rondetijd. De Ferrari's deden hetzelfde en daardoor stond Pérez pardoes weer op de wip als tiende. Het verschil met eerste afvaller Albon zou werkelijk waar marginaal blijken - 0.003 seconde - maar het bleek genoeg voor Checo om Q3 weer eens te halen. Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas en Stroll (wiens auto was opgelapt) hadden die eer niet. "Maar kom op, man, we moeten ons run plan echt verbeteren", toonde Pérez zich niettemin kritisch.

Q3: Verstappen ongenaakbaar, Leclerc en Pérez op eerste startrij

Bij aanvang van Q3 bleek het wederom filerijden aan het eind van de pitstraat, met Hamilton vooraan. "Is het een goed teken dat ik helemaal vooraan sta of niet?", vroeg de zevenvoudig wereldkampioen zich af. "Dat hangt ervan af wat de regen gaat doen", luidde het antwoord van Mercedes. Hamilton noteerde als eerste een tijd met 1.54.011, waar Piastri zich met 0.016 seconde verrassend genoeg op stukbeet. Ook de tweede McLaren in handen van Norris kon er niet aankomen, waardoor het vooral wachten op de Red Bulls was. Pérez ging verrassend genoeg wél naar de eerste plek, maar Verstappen liet zien dat het nog aanmerkelijk rapper kon. De man met startnummer 1 nestelde zich ook op die positie in de tijdenlijst met maar liefst zes tienden voorsprong op zijn naaste belager. De 1.53.159 was de lat voor alle anderen, al wisten zij natuurlijk dat de Nederlander door een gridstraf sowieso tien plekken achteruit moet.

Waar de Ferrari- en Red Bull-coureurs nadien naar binnen gingen voor een nieuwe set intermediates, besloten Hamilton, Norris, Piastri en Russell er nog een keer voor te gaan op de gebruikte banden. Het bracht Norris even naar de vierde plek, maar leverde verder geen noemenswaardige verbeteringen op. Leclerc slaagde daar met zijn nieuwe intermediates wel in. Sterker nog: op een kleine zes tienden van Verstappen legde de Ferrari-man uit het niets beslag op de tweede plek, hetgeen zondag pole-position betekent door de gridstraf van Verstappen. Pérez schuift daardoor op van P3 in de kwalificatie naar P2 op de grid (de eerste startrij dus), Hamilton ziet zijn vierde positie veranderen in een derde startplek voor zondag. Het tegenvallende McLaren-duo kon zaterdag niet verder komen dan de plekken vijf en zes, voor Russell, Sainz, Alonso en Ocon. Verstappen start zondag na zijn regelrechte demonstratie in deze natte kwalificatie vanaf de elfde startplek in de Belgische Ardennen.

De Formule 1 Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag F1-kwalificatie Grand Prix van België: