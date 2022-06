Verstappen superieur naar pole in Canada: "Maar het was niet makkelijk"

Max Verstappen topte beide vrijdagse trainingen in Montreal, al ging dat om twee sessies die in droge omstandigheden werden verreden. Een dag later waren de condities anders en moesten teams de full wets van Pirelli voor de dag halen. In de derde vrije training kregen de coureurs een voorproefje en die sessie verliep nog niet helemaal naar wens voor Verstappen. De regerend wereldkampioen ging in de rondte in de bochtencombinatie 1-2 en kon weinig getimede ronden afwerken.

In de kwalificatie waren de omstandigheden vergelijkbaar, maar kwam Verstappen beduidend beter uit de startblokken. Hij tekende voor de toptijd in Q1 en ging in het tweede deel ook als eerste door naar Q3 op de intermediates. In dat beslissende gedeelte van de kwalificatie stond er andermaal geen maat op Verstappen en toonde hij zich - voor de ijzersterke Fernando Alonso - dominant. Zijn tweede pole-position van dit seizoen en de vijftiende uit zijn carrière is het gevolg gebleken.

"Het was best lastig om eerlijk te zijn, zeker in Q1 was het zicht heel slecht. Mensen zochten ook een gat, waardoor je langzamer moest gaan dan dat je eigenlijk zou willen en de banden afkoelden. Q1 was daardoor lastig, maar naarmate de baan opdroogde, werd het leuker", blikt de polesitter in de persconferentie terug. Ook zijn team krijgt daarbij een compliment. "Vandaag zijn we kalm gebleven in Q3 en hebben we geen fouten gemaakt. We hebben steeds de juist keuzes gemaakt."

Met die laatste woorden doelt Verstappen natuurlijk op de bandenkeuze, en meer specifiek de keuze om in Q3 op intermediates te blijven en niet zoals George Russell naar de slicks te gaan. "Ik heb nooit echt overwogen om naar slicks te gaan hoor. Het was simpelweg nog te nat op bepaalde plekken van het circuit, zoals in de bochten 1 en 2. Maar het was ook weer niet makkelijk om de intermediates te managen in de gedeelten van de baan die al wel opgedroogd waren."

Gevolg is dat Verstappen de best denkbare uitgangspositie voor de race van zondag heeft, zeker doordat titelrivalen Sergio Perez en Charles Leclerc een inhaaljacht wacht. "Maar ik denk nog steeds dat het geen gemakkelijke race gaat worden", blijft Verstappen scherp. Het is overigens wel een race waar de Limburger zeer naar uitkijkt. "Zeker, het is erg goed om weer terug te zijn in Montreal. Je krijgt hier weer een beetje het gevoel van karting terug, waarbij je de kerbstones echt aan moet vallen. Ik geniet er altijd van om hier te rijden en kijk dan ook erg uit naar de race van morgen."