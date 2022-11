Na zestien seizoenen komt er dit weekend een einde aan de imposante Formule 1-loopbaan van Sebastian Vettel. De Duitser werd vier keer wereldkampioen, behaalde 53 overwinningen, betrad in totaal 122 keer het podium en stond 57 keer op pole-position.

“Hij heeft een carrière gehad waar menigeen alleen van kan dromen, maar uiteindelijk draait het daar niet alleen om”, merkt Verstappen voorafgaand aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi op tegenover onder andere Motorsport.com. “Hij is een erg zorgzaam persoon. Natuurlijk heb ik mijn portie verhitte duels met hem gehad, vooral aan het begin van mijn carrière. Maar iets wat ik de rest van mijn leven nooit zal vergeten is dat hij vorig jaar in Silverstone op me stond te wachten, toen ik na mijn bezoek aan het ziekenhuis terugkwam bij mijn motorhome om mijn spullen te halen. Toen ik uit de auto stapte, vroeg hij hoe het met me ging. Hij wilde weten of ik in orde was. Dat laat wel zien wat voor persoon hij is: superaardig en zorgzaam. Het is hem niet alleen om de prestaties te doen. Het lijkt me erg mooi als mensen op zo’n manier aan je terugdenken.”

Met Vettel vertrekt er een coureur uit de Formule 1 die zeer belangrijk is geweest voor Red Bull. De Duitser stond aan de basis aan de eerste grote successen van het team uit Milton Keynes. “Hij heeft veel betekend voor Red Bull”, weet Verstappen. “Hij kwam als Red Bull-junior de Formule 1 in en heeft vervolgens alles bereikt wat je kunt bereiken in deze sport. Hij heeft nog steeds veel vrienden bij Red Bull, helemaal tot in de top aan toe.”

Verstappen zegt dat hij dit weekend een helmet swap gaat doen met Vettel. “Dat is zeker een gave om in de collectie te hebben”, aldus Verstappen over de helm die hij van de Aston Martin-coureur zal ontvangen. “Hij zal absoluut gemist worden”, vervolgt hij. “Ik wens hem het beste toe voor de toekomst, bij wat hij ook wil gaan doen. Maar het belangrijkste is om tijd door te brengen met je gezin. Hij is een echte familieman, wat ik mooi vind om te zien. Hij is een geweldig voorbeeld.”

Een klasse apart: Reserveer hier hét F1-boek over seizoen 2022