Max Verstappen reageert op Newey-suggesties: "Normaal gesproken kan dat niet"

Een kleine week na de Dutch Grand Prix in Zandvoort staat Max Verstappen in Monza voor een nieuwe uitdaging, op een compleet ander circuit welteverstaan. De thuisrace verliep voor Verstappen niet naar wens, waarna Helmut Marko zelfs het woord 'alarmerend' in de mond heeft genomen. De drievoudig wereldkampioen liet bij navraag door Motorsport.com weten dat de laatste races voor de zomerstop eigenlijk ook al alarmerend waren. Tijdens de mediadag voor de Italiaanse Grand Prix wil Verstappen in een overvolle Red Bull-hospitality dan ook niet meteen van een 'wake-up call' spreken. "Nee, ik zou het geen wake-up call noemen. Het was om uiteenlopende redenen gewoon een slecht weekend voor ons. We kregen de auto niet aan de praat zoals we wilden en de wind maakte het heel erg lastig met de balansproblemen die we toch al hebben. Onze auto lijkt daar gevoeliger voor dan die van andere teams."

'Lastig te begrijpen waar het verkeerd is gegaan'

Sergio Pérez heeft in de persconferentie laten weten dat Red Bull de problemen inmiddels begrijpt, al blijft de vraag hoe de performance swing zo groot kan zijn in enkele maanden. Red Bull regeerde in Bahrein nog met ijzeren hand en Verstappen pakte in de eerste zeven raceweekend van het jaar zelfs iedere keer pole-position. Inmiddels heeft hij sinds Barcelona niet meer gewonnen en dateert de laatste pole van eind juni, tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Sinds Miami loopt het stroef voor Red Bull en dat viel min of meer samen met het aangekondigde vertrek van Adrian Newey. De Brit heeft zich nadien alleen nog maar gericht op de RB17-hypercar en de promotie daarvan. Tijdens de raceweekenden dat hij nog wel op het circuit aanwezig was, dacht hij volgens Red Bull alleen nog maar mee over de tactiek, en niet over de auto of de afstelling daarvan.

Verstappen ziet echter niet meteen een link tussen beide dingen. Gevraagd of het vertrek van Newey een reden is voor de worsteling van Red Bull, luidt zijn antwoord: "Normaal gesproken niet. Sinds de aankondiging dat hij vertrekt, gaat het natuurlijk lastiger. Maar het zou niet zo moeten zijn dat iemand vertrekt en dat de prestaties meteen minder zijn, aangezien de auto nog hetzelfde is. Normaal gesproken kan dat niet." Op de vraag of Verstappen zelf nog contact heeft met Newey, vervolgt hij: "De laatste weken niet zoveel meer. In de fabriek is hij ook van kantoor veranderd, dus dat is iets anders. Maar als we elkaar zien, dan is alles goed. We hebben altijd een goede relatie gehad, dus dat is nooit een probleem geweest."

Tijdens die gesprekken met Newey gaat het volgens de Nederlander niet over de ongemakken met de RB20. "Nee, volgens mij zou het ook oneerlijk zijn om dat te doen", duidt Verstappen erop dat Newey niet meer betrokken is bij de (door-)ontwikkeling. De woorden van Verstappen sluiten overigens naadloos aan bij wat technisch directeur Pierre Waché tijdens een exclusief interview met deze site heeft laten weten. Waché vertelde dat de rollen binnen het technische team niet zijn veranderd, maar dat er alleen niemand meer is die over de schouder meekijkt en zegt 'heb jullie hieraan gedacht of daaraan gedacht?' Gevraagd of de onrust binnen Red Bull als geheel dan wel van invloed is, houdt Verstappen zich enigszins op de vlakte: "Ik weet het niet. Het is erg lastig om te begrijpen waar de dingen verkeerd zijn gegaan."

Wordt de titelstrijd nog echt spannend?

De realiteit is in ieder geval dat Red Bull al maandenlang niet meer de snelste auto van het veld heeft. McLaren is het team uit Milton Keynes tot op dertig punten genaderd bij de constructeurs, terwijl er na Zandvoort eveneens veel wordt gesproken over een titelstrijd bij de coureurs. Dat laatste leek in het voorjaar volstrekt ondenkbaar, ook voor Verstappen zelf. "Ik wist dat een seizoen zoals vorig jaar onrealistisch zou zijn. Maar had ik dit verwacht? Nee, niet als je kijkt hoe we vorig jaar zijn geëindigd en hoe we dit seizoen zijn begonnen." In de paddock worden er volop rekensommetjes gemaakt van scenario's waarin Norris het gat nog kan dichten, maar zo denkt Verstappen niet: "Je kunt het niet zo berekenen. Ik wil gewoon races winnen. Er zijn nog negen Grands Prix te gaan en dan ook nog drie sprintraces erbij. Het gat dat ik nu heb kan heel makkelijk omslaan, maar ik weet dat je daar wel een perfect einde van het seizoen voor nodig hebt en dat is lastig."

"Ik doe gewoon mijn best. Of ik de titel wel of niet pak, het zal mijn leven niet veranderen. Wil ik winnen? Natuurlijk, maar het ligt momenteel niet in mijn handen met de prestaties van de auto", duidt Verstappen er andermaal op dat Red Bull snelheid tekortkomt. "Ik doe mijn best, ik geef feedback en ik probeer de auto sneller te maken, maar ik weet niet of dat genoeg is tot het einde van dit jaar. Ik weet wel dat we er als team alles aan doen om competitiever te zijn dan in Zandvoort, want dat was een erg slecht weekend voor ons."