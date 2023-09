Verstappen kan niks met suggestie Wolff: "Zeg dat echt niet tegen het team"

Max Verstappen heeft de teller inmiddels op negen opeenvolgende zeges staan en dat betekent dat de Limburger dit weekend alleen recordhouder kan worden. Verstappen kan in Monza zijn tiende zege op rij pakken en daarmee een record verbreken dat in zijn ogen onaantastbaar leek. "Ik heb gekeken toen Seb zijn serie neerzette. Ik kan me nog herinneren dat ik dacht 'wow, dat is echt een bizar getal. Waarschijnlijk gaat niemand meer zo'n reeks neerzetten'." Anno 2023 is Verstappen zelf hoofdrolspeler in een recordjacht. "Ik had nooit gedacht dat ik er negen op rij zou winnen. Natuurlijk wil ik er nu ook tien winnen, al gaat het mij niet eens zozeer om nummer tien. Ik wil in z'n algemeenheid gewoon winnen en dat helpt ook om de focus op dit weekend te houden. Dat is trouwens al lastig genoeg met de verplichte bandencompounds waar we mee moeten omgaan."

Pierre Gasly voorspelde donderdag in de Alpine-hospitality dat de Italiaanse Grand Prix sowieso een lastigere race zal zijn voor Red Bull om te domineren. Volgens de Fransman kunnen rivalen met DRS wellicht bijblijven en speelt de bandenslijtage een iets minder grote rol dan in pakweg Spa of Zandvoort. Verstappen reageert in de Red Bull-hospitality echter met een lach: "Mensen mogen deze dingen natuurlijk hopen, maar ik denk zelf dat het best een goed circuit voor ons is."

Verstappen: "Ik pas mijn rijstijl gewoon aan"

Als de RB19 goed uit de voeten kan op de hogesnelheidstempel van Monza, is Verstappen natuurlijk weer de vooruitschoven man om toe te slaan. Het verschil met Sergio Perez is dit jaar immers groot. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde dat verschil zelfs 'bizar groot' en voegde toe dat Perez 'geen idioot' is. De Oostenrijker dacht hardop over een verklaring en kwam uit bij de karakteristieken van de auto. "Perez is een Grand Prix-winnaar en was dat bij Racing Point al. Ik kan het niet begrijpen, al hebben we gezien dat Verstappen zijn teamgenoten allemaal heeft gesloopt. Misschien kan hij gewoon een auto voor zichzelf creëren die erg lastig te besturen is, maar die wel heel snel is als je ermee overweg kunt. Een gat van 1.3 seconde in de kwalificatie is in ieder geval vreemd."

Verstappen reageert in Italië echter duidelijk op de suggestie dat hij de auto en daarmee de doorontwikkeling van Red Bull volledig naar zijn hand zou zetten. "Bullshit comments." Bij deze woorden moet wel aangetekend dat de vraag iets harder werd gepresenteerd dan dat Wolff het in werkelijkheid zei, zoals hierboven te lezen valt. "Maar het zit in ieder geval niet zo", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik probeer gewoon zo snel mogelijk te rijden met de auto die ik op dat moment heb. Ik zeg echt niet tegen het team 'jullie moeten mij een stabielere voorkant geven, omdat ik daarvan houd'. Nee, ik zeg alleen maar 'geef me maar de snelst mogelijke auto' en daar probeer ik dan zo goed mogelijk mee om te gaan."

"De auto is trouwens ook ieder jaar anders. Mensen vragen altijd wat mijn rijstijl is, maar die rijstijl staat niet vast. Ik pas me gewoon aan aan wat er nodig is om een bepaalde auto snel te maken." Gevraagd of daar ook het verschil met Perez in schuilt, luidt het antwoord: "Dat kan aan verschillende dingen liggen. Maar voor mij is het erg belangrijk dat je de rijstijl als coureur kunt aanpassen aan wat de auto nodig heeft."

Niet op zoek naar erkenning voor bijzondere F1-prestaties

Dat sommige (Britse) fans het grotendeels op de auto proberen te gooien, interesseert Verstappen overigens weinig. Hij is naar eigen zeggen niet op zoek naar erkenning. "Ik ben hier niet om iets te bewijzen. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren met het materiaal dat ik heb. Mensen zien natuurlijk ook niet wat er binnen een team allemaal gebeurt en weten daardoor ook niet hoe lastig het is om er negen op rij te winnen, zelfs met een goede auto. En dan heb je natuurlijk ook nog mensen die gewoon niet kunnen erkennen dat iemand anders het goed doet. Daarbij heb ik het niet eens over mezelf, maar ook over hoe het hele team momenteel werkt. Ik doe gewoon mijn ding en het gaat mij er niet om dat anderen dat waarderen."

F1-update: Wat Max Verstappen bedoelt met de nieuwe werkwijze van Red Bull Racing onder het huidige reglement