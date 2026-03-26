Max Verstappen stuurt F1-journalist weg: "Nu kunnen we beginnen"

Max Verstappen was deze donderdag niet 'ingeroosterd' voor de officiële FIA-persconferentie in het mediacentrum, maar om de aanwezige journalisten toch wat gespreksstof te geven voor de Japanse Grand Prix, had Red Bull Racing - zoals altijd en zoals alle andere teams ook doen - een eigen persbijeenkomst in de eigen hospitalityruimte belegd.

Het is bij zo'n persgesprek gebruikelijk dat de aanwezige journalisten hun telefoons en dictafoons opnameklaar op tafel leggen en wanneer de geïnterviewde eenmaal aan tafel zit, de eerste vragen worden gesteld. Dit keer verliep het begin van de sessie iets anders.

Max Verstappen tijdens de mediadag voor de GP van Japan.

Omdat Verstappen iets te laat was, verontschuldigde de perswoordvoerder van Red Bull zich kort voor de vertraging, om vervolgens het woord te geven aan het journaille. Voordat die echter ook maar één vraag kon stellen, nam Verstappen het woord. "Eén seconde. Ik ga niet spreken voordat hij weggaat." Na een korte discussie volgde een stilte van twaalf seconden waarin de betreffende journalist zijn spullen pakte en de ruimte verliet. Verstappen trapte de sessie vervolgens af met de woorden: "Nu kunnen we beginnen."

Spanje en Abu Dhabi krijgen een staartje

De Britse journalist in kwestie schrijft voor The Guardian en zijn woorden voeren terug op de vraag die hij vorig jaar na de seizoensfinale in Abu Dhabi aan Verstappen stelde.

De Nederlander had destijds net de wereldtitel naar Lando Norris zien gaan, met een marginaal verschil van slechts twee punten in het kampioenschap. De journalist vroeg de teleurgestelde Nederlander direct na die race of hij spijt had van de botsing met George Russell in de Spaanse Grand Prix eerder dat jaar. Verstappen kreeg voor die aanrijding in Barcelona een straf van tien seconden – wat ertoe leidde dat hij vijf plaatsen verloor in de einduitslag en één punt scoorde in plaats van tien.

Verstappen trok na die aanrijding het boetekleed aan en liet een dag na de Spaanse Grand Prix weten dat zijn actie op Russell "niet had mogen gebeuren." Hij voegde er aan toe dat frustraties de overhand hadden gekregen en dat de move niet goed was.

Dat de Engelse journalist het inmiddels halfjaar oude en lang vergeten moment van Spanje in Abu Dhabi weer oprakelde viel indertijd slecht bij Verstappen. "Je vergeet al het andere dat in mijn seizoen is gebeurd", zei de Red Bull-coureur in Abu Dhabi. "Het enige wat je noemt is Barcelona. Ik wist dat die [vraag] zou komen. Je geeft me nu een stomme grijns. Het hoort er uiteindelijk bij in het racen, je leeft en leert." De kwestie leek daarmee afgedaan, maar blijkbaar was Verstappen het incident niet vergeten toen hij zich vannacht in de Red Bull-hospitality bij de media meldde.

Meerdere aanvaringen

Het is niet voor het eerst dat Verstappen in aanvaring komt met de media. Tijdens corona werd al eens een Nederlandse journalist geboycot en in 2022 weigerde hij kortstondig Sky Sports F1 te woord te staan, nadat een van hun analisten over de afloop van het wereldkampioenschap van 2021 had gezegd dat Lewis Hamilton was "beroofd."

En in 2024 was er een incident in Singapore, overigens niet met de media zelf. Verstappen kreeg daar een taakstraf opgelegd omdat hij tijdens de officiële FIA-persconferentie iets te veel had gescholden naar de mening van de autosportbond. Hij was het daar duidelijk niet mee eens en in een volgend persmoment gaf hij slechts extreem korte antwoorden, waarna hij de aanwezige journalisten opriep om mee naar buiten te gaan om vrijuit te kunnen spreken. "Het is niks persoonlijks" , zei Verstappen in de FIA-persruimte. "Vraag het zo buiten deze perskamer maar. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik geen boete of andere straf krijg." Wat volgde was een van de meeste bizarre interviewsessies in de Formule 1.

Baas in eigen huis

Het geeft maar eens aan dat de relatie tussen Verstappen en de media niet altijd even makkelijk is, maar enige nuance is op zijn plaats. Waar het laatste akkefietje in Singapore plaatsvond tijdens een officiële FIA-persconferentie (waar de coureurs verplicht aan mee moeten werken), gebeurde het incident van vannacht in Japan tijdens een door Red Bull zelf belegde persconferentie in hun eigen hospitality-ruimte.

En dat is een wellicht klein, maar niet onbelangrijk verschil. De persconferenties van de FIA worden georganiseerd door de autosportbond zelf en de media zijn daar dan ook op uitnodiging van die organisatie. Media wegsturen of toelaten is tijdens zo'n bijeenkomst dan ook een zaak van de FIA. Dat geldt echter niet voor de persconferenties die de teams en coureurs zelf beleggen in hun 'eigen huis.'