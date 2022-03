Verstappen over circuit Jeddah: "Kan hier heel gevaarlijk zijn"

De kwalificatie op zaterdag lag bijna een uur lang stil als gevolg van een huiveringwekkende crash van Mick Schumacher. De Duitser verloor bij de elfde bocht de controle over zijn Haas F1-bolide op de kerbstones en spinde op hoge snelheid tegen de muur. De wagen schoof daarna achterwaarts de baan over om aan de andere kant nog eens de muur te raken en daar uiteindelijk tot stilstand te komen. De Duitser liep geen zichtbare verwondingen op, maar werd uit voorzorg wel per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere checks. Daarop besloot het team om zondag met maar één auto deel te nemen aan de race.

Vorig jaar waren er al zorgen over de veiligheid van het circuit. De baan telt veel snelle bochten, die nagenoeg allemaal blind zijn: coureurs kunnen bij het ingaan van de bocht niet zien hoe de situatie op de baan bij het uitkomen van de bocht is. Bovendien zijn er nauwelijks uitloopstroken. Op de meeste plekken wacht onherroepelijk contact de muur, als er een foutje wordt gemaakt.

"Bepaalde punten zijn dat natuurlijk wel”, laat Max Verstappen weten op de vraag van Motorsport.com of hij het circuit ook gevaarlijk vindt. “Ik denk dat vorig jaar nog veel dingen goed zijn afgelopen. En als je dan een klap zoals die van Mick ziet, dan zie je dat het heel hard kan gaan."

Verstappen had vorig jaar ook zo zijn twijfels over het snelste stratencircuit op de Formule 1-kalender. "Persoonlijk was ik toen al vrij opgelucht over hoe we het weekend waren doorgekomen, als het gaat om crashes", aldus de regerend wereldkampioen. "Als je de auto verliest zoals Mick deed en je gaat op volle vaart de muur in, dan weet je dat het extreem veel pijn gaat doen en het heel, heel gevaarlijk kan zijn. En dat niet alleen: de rechte stukken zijn ook niet helemaal recht, ze zijn allemaal een beetje blind. Ik begrijp niet waarom je een baan zo zou ontwerpen. Als een stuk toch volgas wordt, maak het dan gewoon recht. Dat zou voor iedereen veiliger zijn."