Verstappen naar stewards na bijna-botsing met Norris in Q3 Japan

Dat het met de vorm van Max Verstappen wel goed zit in Japan, liet de regerend wereldkampioen zien tijdens de derde vrije training en de eerste twee delen van de kwalificatie. Daarin noteerde hij telkens de snelste tijd. Uiteindelijk zou de coureur van Red Bull Racing daar ook in slagen tijdens het beslissende laatste deel van de kwalificatie, waardoor hij zich heeft verzekerd van pole-position voor de Japanse Grand Prix. Toch staat er momenteel nog een sterretje achter die pole, want Verstappen moet zich om 10.00 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards.

Eerder in Q3 kwamen hij en Lando Norris namelijk met de schrik vrij toen beide coureurs zich voorbereidden op hun eerste run van de sessie. Verstappen reed langzaam door de 130R en verdween net buiten beeld voor Norris, die voor de 130R juist op zijn gas ging en daardoor met een noodvaart op de Red Bull afkwam. Verstappen wilde ruimte maken en gaf een dot gas. Zijn banden waren naar eigen zeggen aan de koude kant. Hij spinde bijna en Norris moest door het gras en grind om een botsing te voorkomen. Het duurde niet lang voordat de stewards melding maakten dat beide coureurs zich na afloop van de sessie moesten melden om tekst en uitleg te geven over het voorval.

Na afloop van de kwalificatie lieten beide coureurs zich al uit over het voorval. Zo meldde Norris dat hij verwacht dat Verstappen een gridstraf krijgt voor zijn aandeel in het incident. Anderzijds vertelde Verstappen tijdens de persconferentie dat hij de schuld in de schoenen van de Brit schuift. De McLaren-coureur had zich in zijn ogen moeten houden aan het gentlemen's agreement van de coureurs, die hebben afgesproken dat zij elkaar niet meer passeren in de laatste bochten voor de start van een vliegende ronde in de kwalificatie.

In de video bovenaan deze pagina is het incident tussen Norris en Verstappen te zien.