Afgelopen weekend maakte Daniel Ricciardo veel indruk door zich als vierde te kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico en als zevende te eindigen in de race. Het sterke optreden van de coureur uit Perth doet de vraag rijzen of hij volgend jaar zou moeten terugkeren naar Red Bull Racing, ondanks dat Sergio Perez nog een contract bij het team heeft voor 2024.

Als Motorsport.com Max Verstappen in de paddock van het Autodromo Jose Carlos Pace vraagt hoe hij naar de huidige verrichtingen van Ricciardo kijkt, antwoordt de Nederlander met een glimlach: “Het is hetzelfde als met fietsen, dat verleer je ook nooit toch?” Om daarna verder te gaan: “Het is iets waar ik niet verrast door ben. Hij heeft natuurlijk nog een beetje last van zijn hand, maar als je in de auto zit, dan giert de adrenaline door je lichaam, waardoor je er automatisch minder last van hebt. Daarbij is Mexico sowieso fysiek iets minder zwaar vanwege de hoogte.”

“Natuurlijk heeft hij een superweekend achter de rug en heeft hij het top gedaan”, vervolgt de Red Bull-coureur tegenover de Nederlandse media in Sao Paulo. “Maar ik heb bij mezelf niet zoiets van: ‘Wauw! Hoe kan dat?!’ Ik weet natuurlijk wel wat Daniel kan.”

Fraaie vragen

Kort daarvoor kreeg Verstappen in de persconferentie de vraag voorgeschoteld of hij Ricciardo terug zou verwelkomen in het team, terwijl de Australiër door dezelfde journalist meteen gevraagd werd of er met Red Bull gesproken is over 2024. “Fraai vragen”, mompelde Verstappen. Alvorens te antwoorden: “Ik heb altijd een geweldige relatie met Daniel gehad. Toen we teamgenoten waren, maar ook toen we dat niet waren. Tegelijkertijd heb ik ook een goede band met Checo. Dus ik zou het niet echt fair vinden als ik hier nu ga roepen wie ik liever als teamgenoot heb.”

“Ze zijn allebei geweldige teamgenoten en het is uiteindelijk niet aan mij om hier een beslissing over te nemen. Ik moet me concentreren op mijn eigen performance”, ging de 51-voudig Grand Prix-winnaar verder. “Dus ja, als het volgend jaar Checo is, dan is dat geweldig. Want we kunnen goed met elkaar werken en ik vind hem ook gewoon een geschikte gast. Maar als het Daniel wordt, dan is dat ook prima, aangezien wij ook goed met elkaar kunnen opschieten. F1 kan een zware sport zijn en daarom worden deze vragen nu ook gesteld. Maar voor hetzelfde geld verandert er niets. We zullen zien.”

