Max Verstappen stelt dat Alonso nog altijd één van de beste vijf F1-coureurs is

In Hongarije is er één verhaallijn dat de rest overschaduwt: de enorme upgrade van Aston Martin. Het team uit Silverstone heeft een bewuste keuze gemaakt om in tegenstelling tot de concurrentie niet tijdens meerdere Grands Prix met kleine stapjes te komen, maar om in plaats daarvan alles op een soort B-spec te zetten.

Beide Aston Martin-coureurs kunnen dit weekend rekenen op een nieuw chassis, een nieuw aerodynamisch concept en afgaande op Mike Krack ook een iets andere filosofie qua rake. De versnellingsbak en power units zijn nog wel onveranderd, waarbij Honda diens eerste ADUO-upgrade in Zandvoort zal introduceren.

De hoop is dat Aston Martin vanaf dit weekend een forse stap voorwaarts kan zetten, waar veel van afhangt. Er moet niet alleen progressie aan Lawrence Stroll worden getoond, maar ook aan Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen wil vooruitgang zien na een pijnlijke eerste seizoenshelft, maar heeft al laten weten dat zijn toekomstkeuze nog meer afhangt van het reglement dan van het sportieve plaatje. Het is een mindset die Max Verstappen volledig zegt te begrijpen.

“Ja, ik ben het volledig met hem eens. Dit is niet wat je wilt in de Formule 1. Natuurlijk is Fernando bijna 45, dus voor hem is het waarschijnlijk iets makkelijker om te zeggen: ik stop ermee, omdat hij zijn carrière eigenlijk al heeft gehad. Ik zou Fernando het liefst tot zijn zestigste zien racen, maar ik denk niet dat dat realistisch is in de Formule 1.”

Verstappen is zoals bekend ook geen voorstander van de huidige regelgeving, maar hij lijkt wel door te gaan in de koningsklasse. In Hongarije legt de Nederlander uit dat zijn situatie anders is dan die van Alonso. “Ik ben 28 jaar oud, dus dat is toch net iets anders. Natuurlijk kan ik er makkelijk mee stoppen, dat is geen enkel probleem. Maar ik hou van het racen. Ik probeer gewoon om te gaan met wat we nu hebben, ook al is wat we op dit moment hebben natuurlijk niet wat ik graag zou willen.”

Verstappen zei tijdens de mediadag in Hongarije dat de snelste F1-coureurs geen verschil meer kunnen maken Foto door: Clive Mason / Getty Images

Ondanks dat de RB22 niet zo competitief is als dat Verstappen graag zou willen, rijdt hij nog altijd vooraan mee. Voor Alonso is dat tot dusver absoluut niet het geval geweest in 2026, al zou dat volgens Verstappen wel zo moeten zijn op basis van Alonso’s rijderskwaliteiten.

“Als echte racer is het zwaar, zeker als je niet geniet van de reglementen en op dit moment ook niet competitief bent. Het is lastig, want Fernando verdient het natuurlijk absoluut niet om op P21 te staan. Fernando hoort minimaal in de top vijf thuis.”

Alonso wordt door andere coureurs nog alom geroemd om zijn racecraft, al is zijn pure snelheid op 44-jarige leeftijd lastig in te schatten, ook al door de situatie van Aston Martin. Teamgenoot Lance Stroll is eigenlijk de enige referentie. In het onderlinge kwalificatieduel is de stand momenteel 8-2 in het voordeel van Alonso.