Verstappen: "Start niet geweldig, maar snelheid zat er wel goed in"

Door de diskwalificatie van Lewis Hamilton mocht Max Verstappen vanaf de eerste startplek vertrekken op het Autodromo José Carlos Pace. Veel plezier beleefde hij daar echter niet aan. De andere Mercedes, die van Valtteri Bottas, kwam meteen langszij waardoor Verstappen de race niet zoals gewenst naar zijn hand kon zetten. "We begonnen op een hardere compound, op de mediums, en dat heeft niet echt geholpen. De baantemperatuur zakte sneller dan verwacht en om de één of andere reden verloor ik mijn 'gear sync' ook bij de start, waardoor het opschakelen niet top ging."

Daarna kon Verstappen Carlos Sainz nog wel terugpakken, maar bleek een geslaagde inhaalactie voor pole-position te veel gevraagd. "De snelheid was op zich wel goed, maar als je op dit circuit dicht achter iemand komt, dan is het gewoon lastig om in te halen." Hamilton lukte dat wel vanaf P20, al was het snelheidsverschil bij hem beduidend groter. Als de delta zoals bij een gevecht tussen Red Bull en Mercedes kleiner is, dan blijkt het andere koek. "De banden slijten heel snel en in die middelste sector is het erg lastig om te volgen."

Dat laatste maakte het lastig om een inhaalmanoeuvre in te zetten op het geijkte punt van dit compacte: op start-finish, bij het aanremmen voor de eerste bocht. "Precies. Je weet dat ze erg snel zijn, dus je moet echt heel goed uit die laatste bocht komen om een kans te maken. Vandaag was dat niet het geval, maar we proberen het morgen gewoon nog een keer." Daarbij kan het helpen dat het weer in Sao Paulo gaat veranderen. "Het wordt morgen veel warmer en hopelijk is dat goed voor ons. De bandenslijtage ligt dan in ieder geval hoger." Helmut Marko heeft overigens al aangegeven dat normaliter geldt: des te hoger de temperaturen, des te beter voor Red Bull.