Max Verstappen reageert op derde F1-titel in Qatar: "Een ongelooflijk gevoel"

Max Verstappen wist voordat hij naar Qatar afreisde eigenlijk al dat hij dit weekend zijn derde wereldtitel zou pakken en dat kampioenschap mag de man met startnummer 1 zaterdag al vieren. De Nederlander verzekerde zich vrijdag van pole voor de hoofdrace, maar moest de sprint als derde aanvangen achter beide McLarens. De Nederlander kwam niet geweldig van zijn plek op mediums en verloor derhalve twee posities. De vijfde plek had ook al makkelijk volstaan voor de wereldtitel, al was Verstappen vastberaden om nog op te schuiven. De Limburger passeerde beide Ferrari's eenvoudig en wist zich daarna al zeker van de wereldtitel, doordat Sergio Perez zijn Waterloo vond in het grind na een moment met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon.

Na de herstart wilde Verstappen echter nog meer. Hij verschalkte George Russell op start-finish en zette nadien de jacht op polesitter Oscar Piastri nog in. De rookie hield echter glorieus stand voor zijn allereerste (sprint-)zege in de Formule 1. Het levert de talentvolle McLaren-coureur een dag op om niet snel te vergeten en voor Verstappen natuurlijk ook, aangezien hij met deze derde titel is toegetreden tot een select groepje F1-kampioenen. "Dit is natuurlijk een fantastisch gevoel om te hebben", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "We hebben een ongelooflijk jaar, met veel geweldige races. Ik ben enorm trots en ook enorm trots op het team. Het is prachtig om onderdeel uit te mogen maken van deze groep mensen. Dat ik nu drievoudig wereldkampioen ben, is ongelooflijk."

"Vandaag was ook best een enerverende race. Het was een beetje jammer dat er zoveel safety cars kwamen, maar uiteindelijk was het alsnog wel een goede race. Ik ben natuurlijk enorm blij op dit moment." Verstappen heeft daarnaast nog lovende woorden over voor Piastri: "Hij heeft een geweldige race gereden, ja. Dat was nog niet zo makkelijk, aangezien wij natuurlijk op mediums stonden en de mannen om ons heen op softs meer grip hadden in het begin. Ik heb alles gedaan om hem alsnog te pakken, maar we kwamen uiteindelijk net tekort. Hij heeft het erg goed gedaan."

Verstappen heeft de teller inmiddels op drie wereldtitels staan en doordat het technisch reglement nog twee jaar min of meer stabiel blijft, komt ook meteen de vraag op wat daar in de komende seizoenen nog bij kan komen. "We zullen zien wat er gebeurt, maar voorlopig geniet ik gewoon heel erg van dit moment. Hopelijk kunnen we dit momentum nog een poosje vasthouden!"

Video: Het moment waarop Perez van de baan schiet en Verstappen al wereldkampioen is