Het Shanghai International Circuit dient dit weekend als decor voor het eerste sprintweekend van het seizoen en heeft vrijdag meteen het verwachte spektakel gebracht. Na slechts één uurtje trainen werden de coureurs al in het diepe gegooid voor de sprintkwalificatie. Om de amusementswaarde nog iets verder op te voeren, speelden ook de weergoden hun rol. Aan het eind van SQ2 begon het te regenen boven het circuit dat de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer bezoekt, waardoor het derde kwalificatiedeel een regelrecht spektakelstuk is geworden.

Max Verstappen gold vooraf als uitgesproken favoriet voor de sprintpole, maar vindt zijn naam aan het eind van de rit terug op P4. De Nederlander schoot bij zijn eerste twee pogingen op intermediates van de baan, waardoor die ronden ongeldig werden verklaard. Bij de laatste aanzet kleurde Verstappen wel binnen de lijntjes, al bracht die ronde hem niet naar pole. "Het was ongelooflijk glad. Ik had enorm veel moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Daardoor was het eigenlijk al lastig om de auto op de baan te houden en viel het geen moment goed samen", blikt Verstappen meteen na afloop terug in de paddock. "Het voelde alsof ik op ijs reed. Daardoor verdienen we ook om te staan waar we nu staan. In natte omstandigheden werkte het voor mij gewoon niet met de auto, al denk ik dat we in het droge wel goed zijn. Daar ben ik in ieder geval blij mee."

Bijkomend voordeel is het ondanks een zeer spectaculaire verloop 'slechts' over de sprintkwalificatie gaat. De sprintrace volgt zaterdagochtend, alvorens alles voor de daadwerkelijke kwalificatie - met ook weer een kans om de afstelling aan te passen - open ligt. "Het is alleen niet ideaal om die sprintrace vanaf de vuile kant van de grid te moeten starten. Tussen de linker- en rechterkant van de grid zit nu nogal een verschil in grip door de behandeling die ze het asfalt hebben gegeven", duidt de wereldkampioen op bitumen. "We moeten alsnog proberen om een zo goed mogelijke start te hebben en daarna wordt het een behoorlijk lange stint op één setje banden, maar goed, dat kan het ook wel weer interessant maken."