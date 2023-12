Voorlopig beschikt Max Verstappen over het langstlopende contract in de Formule 1, waardoor hij tot en met 2028 zeker is van een zitje bij Red Bull Racing. Toch heeft de drievoudig wereldkampioen er geen geheim van gemaakt dat hij droomt van een deelname aan de 24 uur van Le Mans en zou hij dat zelfs het liefst nog met vader Jos doen. In gesprek met Motorsport.com liet Verstappen vorig jaar al weten dat hij na de Formule 1 het liefst doorgaat in de langeafstandsracerij. Bij de Honda Racing Thank Day in Japan kreeg Verstappen de vraag of hij het ziet zitten om, voor zo'n overstap naar het World Endurance Championship of IMSA, in de IndyCar te racen. "Ik kijk er graag naar en heb veel respect voor wat zij doen, maar ik denk niet dat ik eraan zou deelnemen", antwoordt de Nederlander.

Wel ziet hij dus een stap naar de langeafstandsracerij wel zitten, al verklapt hij op het circuit van Motegi dat hij ook nog andere interesses heeft. "Ik zou graag een MotoGP-motor willen testen", zegt Verstappen. "Ik geniet van de SuperGT", doelt hij op de Japanse raceklasse. "Ik heb er vorig jaar een geprobeerd en dat was erg mooi. De Super Formula-auto's zijn ook erg gaaf. Het is op de Formule 1 na de snelste auto en ze zien er geweldig uit. Maar Le Mans zou ik absoluut willen doen. Ik ben er al eens geweest, toen mijn vader nog op Le Mans racete. De sfeer is geweldig bij zo'n endurancerace: zo veel mensen, het rijden in de nacht, zonsopkomst... Het is echt gaaf."

In de Formule 1 zijn nog twee coureurs actief die de 24 uur van Le Mans hebben gereden én gewonnen: Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Laatstgenoemde won de race al twee keer en zou volgens Verstappen wel oor hebben naar nog een deelname – mét de Red Bull-coureur. "Ik heb er met Fernando over gesproken", laat Verstappen weten. "Hij zei dat hij het alleen nog eens wil doen als ik meedoe. Dus ik zei: 'Dat zou echt gaaf zijn!' Het probleem met Le Mans is echter dat er geen minimumgewicht is voor de coureurs. Ik ben een vrij zware coureur, dus ik moet een lichte teamgenoot vinden om dat te compenseren. Fernando is best licht, dus dat zou goed zijn. Maar dan moeten we nog een coureur zien te vinden, dus ik moet nog even kijken."