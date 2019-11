Verstappen op longlist Sportman van het Jaar-verkiezing NOC*NSF

De organisatie heeft een longlist met vijftien namen bekendgemaakt. Een vakjury kiest drie genomineerden die kans maken op de prijs. Deze shortlist wordt op 1 december onthuld, waarna de winnaar op 18 december bekendgemaakt wordt tijdens het jaarlijkse gala.

Max Verstappen is een van de namen op de longlist. Hij is bovendien de enige kandidaat die de prijs al eens in de wacht sleepte. De Red Bull F1-coureur kreeg in 2016 de prijs overhandigd.

De overige mannelijke kandidaten zijn:

Kiran Badloe (windsurfen)

Roel Boomstra (dammen)

Matthijs Büchli (baanwielrennen)

Virgil van Dijk (voetbal)

Noël van ’t End (judo)

Twan van Gendt (BMX)

Michael van Gerwen (darts)

Thomas Krol (langebaanschaatsen)

Steven Kruijswijk (wielrennen)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Mathieu van der Poel (weg, MTB en veld)

Patrick Roest (langebaanschaatsen)

Jan-WIllem van Schip (baanwielrennen)

Kai Verbeij (langebaanschaatsen)