Verstappen op shortlist voor verkiezing Sportman van het Jaar

De organisatie van de jaarlijkse prijsuitreiking heeft de shortlist met de drie kandidaten voor de Jaap Eden-trofee bekendgemaakt. Max Verstappen is vanuit de longlist (met vijftien genomineerden) ook doorgedrongen tot die laatste drie. Op het beslissende Sportgala, dat voor 18 december op het programma staat, neemt de achtvoudig Grand Prix-winnaar het op tegen wielrenner Mathieu van der Poel en voetballer Virgil van Dijk.

Verstappen werd in 2016 door een vakjury en medesporters al eens verkozen tot Sportman van het Jaar, nadat hij in Barcelona als eerste Nederlander ooit een Formule 1-race op zijn naam schreef. Dit jaar won de Red Bull-coureur in Oostenrijk, Duitsland en Mexico en legde hij beslag op de derde stek in het WK.

In de categorie 'Sportploeg van het jaar' grepen de Nederlandse motorcrossers, die in Assen de Motocross of Nations wonnen, naast een plekje op de shortlist. De equipe met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en reserverijder Roan van de Moosdijk moesten het afleggen tegen Ajax, de Nederlandse voetbalvrouwen en de roeiers van de dubbelvier.