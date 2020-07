Verstappen moet het in Spielberg stellen zonder vader en manager

Het is voor het eerst dat Verstappen alleen afreist naar het circuit. In het begin waren Vermeulen en Verstappen senior vaak samen aanwezig bij de races, de afgelopen tijd wisselden de twee elkaar al regelmatig af. Dit werd besloten omdat begeleiding op het circuit steeds minder noodzakelijk bleek te zijn. Nu komt de achtvoudig Grand Prix-winnaar alleen naar het circuit in Spielberg, waar het Formule 1-seizoen dit weekend begint.

Aanleiding zijn de strenge maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Het is bijna een militaire operatie”, laat Vermeulen in De Limburger weten. “Voor Jos en mij is daar geen rol weggelegd. Je kan niet eens in de pitbox komen om de trainingen te volgen. Alles wordt zorgvuldig afgeschermd, iedereen is en blijft in zijn eigen bubbel. Ook contact met mensen van andere teams is onmogelijk.”

Zodra de strenge maatregelen versoepeld worden, is Vermeulen van plan weer regelmatig af te reizen naar de races. Het is nog niet bekend wanneer dit weer mogelijk is. “Mochten er gedurende het seizoen versoepelingen komen, dan zullen we zeker weer ons gezicht laten zien en met enige regelmaat aanwezig zijn”, zegt Vermeulen.

Verstappen staat er op de Red Bull Ring overigens niet alleen voor. De coureur wordt bijgestaan door personal trainer Bradley Scanes, die in de voorbereiding op het seizoen ook al veel tijd met Verstappen doorbracht.