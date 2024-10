Waar Max Verstappen en Red Bull Racing in de eerste maanden van het Formule 1-seizoen met ijzeren hand regeerden, is het beeld vanaf de Grand Prix van Miami gekanteld. McLaren kwam in Florida met een groot updatepakket voor de dag, terwijl het voor Red Bull in de daaropvolgende maanden stroever is verlopen. De laatste Red Bull-zege tot dusver dateert van 23 juni, toen Verstappen de Grand Prix van Spanje won. Het verval komt volgens het team uit Milton Keynes door een verkeerde afslag in de doorontwikkeling en door correlatieproblemen, al heeft het extern ook vele speculaties opgeleverd.

Zo is de vormdip gekoppeld aan het aangepaste reglement om asymmetrisch remmen tegen te gaan - waarvan de FIA zelf overigens al heeft ontkend dat een team het heeft gebruikt - en gooide McLaren CEO Zak Brown olie op het vuur door te stellen dat de gevolgen van alle onrust aan het begin van dit jaar nu zichtbaar worden. Het zijn suggesties waar Max Verstappen allemaal bijzonder weinig mee kan. "Om eerlijk te zijn wil ik het daar niet eens over hebben. Andere mensen roepen de hele tijd maar wat, maar die moeten zich gewoon lekker op hun eigen team concentreren. Dat is niet specifiek tegen Zak Brown gericht trouwens, maar geldt voor iedereen. Iedereen moet gewoon met zichzelf bezig zijn en dat doe ik ook", laat de drievoudig wereldkampioen tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten.

Geen energie aan speculaties verspillen

Als de speculaties over asymmetrisch remmen meer specifiek ter sprake komen, geeft Verstappen met een lach aan het bijzonder te vinden met welke inventieve verhalen de buitenwacht soms komt. "Mensen komen toch altijd weer met andere dingen. Ik vind het best bizar hoe mensen soms bij bepaalde dingen komen, maar goed, het is wat het is. Het hoort er natuurlijk ook een beetje bij, maar ik denk vooral 'laat het lekker gaan'." Dat laatste is ook wat Verstappen zelf zoveel mogelijk probeert te doen, ook met de berichtgeving erover. "Soms komt het even voorbij, maar ik klik daar niet eens op. Ik zit nu tien jaar in de Formule 1 en ik ga me daar niet eens mee bezig houden, met al die verhalen. Sowieso lees ik bijna niks over de Formule 1. Als ik thuis ben of ook als ik op het circuit ben, dan lees ik andere dingen of ben ik sowieso met hele andere dingen bezig. Om eerlijk te zijn boeit het me allemaal niet zoveel wat andere mensen zeggen."

De WK-leider nuanceert het nog wel enigszins door aan te geven dat hij sommige berichtgeving natuurlijk meekrijgt, maar dat hij dingen - ook mede door zijn ervaring in de Formule 1 – makkelijk los kan laten. "Natuurlijk zeg ik wel ‘het boeit me niet zoveel’, maar soms zie ik natuurlijk ook wel eens wat verschijnen. Of ik word eraan herinnerd door iemand die zegt ‘heb je gehoord wat die en die precies zei?’ Maar ik zeg altijd ‘iedereen mag best denken te weten waar het allemaal aan ligt’. Ik ga mijn energie daar in ieder geval niet aan verspillen. Dan kun je van alles wel een probleem maken en daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in."

In alle opzichten een ander gevoel dan in 2021

De wijze waarop teams elkaar naast de baan bekampen is in ieder geval nog beduidend minder dan dat in 2021 het geval was, al voegt Verstappen toe dat hij de titelstrijd tegenwoordig sowieso anders beleefd. "Ja, ook omdat het nu eigenlijk gewoon vier teams vooraan zijn. Toen had je steeds maar twee man vooraan." Beide wereldtitels (die van 2021 en dit jaar) kunnen in theorie zwaarbevochten worden, al reageert Verstappen op de vraag welke - zowel op als naast de baan - meer zwaarbevochten aanvoelt: "Op dit moment moet ik zeggen die van 2021 nog wel. Dat was natuurlijk ook het gevecht voor mijn allereerste kampioenschap, dat is sowieso al anders dan nu. Ik denk dat ik er nu allemaal wat relaxter in sta. Natuurlijk wil ik winnen en natuurlijk ga ik mijn best doen om die punten te verdedigen, alleen het gevoel is momenteel wel heel anders dan in 2021. De auto’s racen ook heel anders, dus het is in alle opzichten een heel ander gevoel."

