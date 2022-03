Verstappen: "Soepele trainingsdag, maar oogt Ferrari weer sterk"

De gebeurtenissen op het snelle stratencircuit van Jeddah werden vrijdag compleet overschaduwd door wat er een kleine twintig kilometer verderop gebeurde. Een drone-aanval op een Aramco-installatie zorgde voor een grote explosie, eentje die Verstappen tijdens het rijden al vernam. De Nederlander rook volgens Helmut Marko een brandlucht en meldde zich derhalve op de boordradio. Verstappen zou de eerste training uiteindelijk als tweede afsluiten op de hardste band en was onder het kunstlicht op dezelfde positie te vinden, ditmaal na een snelste ronde op mediums.

"De sessies zijn behoorlijk soepel verlopen. We hebben ons programma afgewerkt en hebben veel verschillende bandensets geprobeerd." Dat afwerken van het volledige programma markeert een klein verschil met Ferrari. De Scuderia zag een langere run op softs in het water vallen doordat Charles Leclerc de muur aan de binnenkant van bocht 4 raakte. Het heeft Ferrari tijd gekost en dus data, ook data die morgenmiddag - als de omstandigheden compleet anders zijn - niet meteen op te rapen vallen.

Desondanks weet Verstappen al dat Ferrari weer op de afspraak zal zijn in Jeddah. "Het lijkt erop dat Ferrari weer erg competitief is. Wij hebben zelf nog wel wat werk te doen om hen bij te halen, maar er is volop ruimte voor verbetering." Eerder op dat dag had Verstappen al aangegeven dat de race pace in Bahrein hem enigszins tegenviel vergeleken met Ferrari, maar dat daar aantoonbare redenen voor waren. "Voorafgaand aan de kwalificatie moeten we ook nog wel wat data bestuderen, maar laten we zien hoe het morgen gaat."

Wat betreft de veranderingen aan het Jeddah Corniche Circuit merkt Verstappen weinig verschil met vorig jaar. "De baan voelt eigenlijk nog hetzelfde aan, alleen de baanafzettingen zijn hier en daar een beetje verschoven. Maar qua zicht is er heel weinig veranderd", besluit de man die vorig jaar tot de laatste bocht op weg leek naar pole-position. Verstappen heeft door die crash in de laatste bocht nog unfinished business af te ronden op zaterdag, zoals hij dat zelf onder woorden brengt.