Max Verstappen na F1-test Bahrein: “In dit aspect zijn we beter geworden”

Red Bull Racing kan terugkijken op een goed verlopen wintertest in Bahrein. Het kampioensteam uit Milton Keynes zag Ferrari de snelste rondetijden klokken, maar dat kwam ook doordat Max Verstappen vrijdagmiddag geen poging heeft ondernomen om een scherpe tijd te noteren. "We hebben ons helemaal niet op rondetijden gericht, de focus lag op lange runs", sprak de wereldkampioen na afloop. Die lange runs zagen er - zoals ook uit deze analyse blijkt - goed uit. Red Bull is met andere woorden prima uit de startblokken gekomen met het vernieuwde concept.

Met name de eerste testdag in Bahrein oogde in vergelijking met de concurrentie soepel, waarvoor Verstappen naar de voorbereidingen in Milton Keynes wijst. Dingen die Red Bull in de virtuele wereld heeft getest bleken overeen te komen met de praktijk, hetgeen in F1-termen de correlatie heet. "Daar zijn we de afgelopen jaren enorm mee vooruit gegaan, dat alle dingen die van de windtunnel naar de auto brengen ook meteen werken", laat Verstappen in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. "De simulator is daar ook belangrijk in en de jongens die daar hun werk doen."

De Nederlander Rudy van Buren is volgens Verstappen een voorname speler in dit geheel. "Ik heb natuurlijk heel veel contact met Rudy. Hij vertelt mij wat hij heeft geprobeerd in de simulator en dan hebben we het erover. We bespreken wat hij heeft geleerd of hij zegt ‘misschien moeten we dit doen of moeten we kijken of dat aspect nog kunnen verbeteren’. Het is wel fijn om iemand zo hoog bij het team te hebben, die er mede voor zorgt dat de auto meteen goed afgesteld staat. Rudy en een paar andere simulatorcoureurs testen alles, van de kleinste aanpassingen tot de gekste dingen. Als ik naar de simulator ga, dan staat eigenlijk alles al wel goed en is het echt finetunen."

Verstappen ziet het als één van de verklaringen waarom de balans meteen aardig was, al blijft er altijd ruimte voor verbetering - ook richting het raceweekend. Van Buren is daardoor tijdens de testdagen ook weer actief geweest in de simulator. "Op de eerste dag heeft hij een hele race-afstand gereden en allerlei dingen getest met de voorvleugel. Dat soort dingen vind ik best knap, want ga maar eens anderhalf uur in de simulator zitten en dan vol gas al die dingen testen..." Van Buren heeft tijdens de testdagen - net als de coureurs op het daadwerkelijke Bahrain International Circuit - natuurlijk veel meer kilometers afgelegd dan sec een volledige race-afstand per dag, al besloeg de test waar Verstappen hier op duidt in ieder geval één volledige race-afstand achter elkaar.

Technisch directeur ziet meerwaarde van simspecialisten Red Bull

Als technisch directeur Pierre Waché wordt gevraagd naar de inbreng van Van Buren, grapt hij: "Je vraagt dat zeker omdat hij Nederlands is?" Op een serieuzere toon vervolgt de Fransman: "Ik weet niet of onze soepele start komt door de simulator of niet, maar het is wel zo dat niet alle echte coureurs het leuk vinden om in de simulator te duiken. Het is ook waar dat echte simracers daar veel meer plezier aan beleven. De mindset helpt. De simulatorcoureurs willen niet zozeer het snelst zijn om onze volgende coureur op het circuit te kunnen worden, nee, hun contracten zijn heel simpel in de zin dat ze het simwerk gewoon zo goed mogelijk proberen te doen. Het is niet alleen Rudy, aangezien Sébastien Buemi en Jake Dennis ook veel bij ons in de sim zitten."

"Dat is anders dan wanneer je een jong talent in de simulator zet, iemand die zichzelf ook nog wil ontwikkelen als coureur. Dat is ook nuttig, maar op een andere manier. Het verschilt gewoon. Voor mij en voor ons team is het goed om echte simcoureurs in de simulator te hebben", besluit de technisch directeur die zelf ook een belangrijke rol vertolkt in het huidige succes van Red Bull.

Video: De Formule 1-testdagen in Bahrein uitgebreid geanalyseerd