Vroeg in de tweede vrije training van de Formule 1 op Monza gaan zowel Max Verstappen als Charles Leclerc er eens lekker voor zitten. Om de beurt zetten ze paarse tijden neer, en het was Verstappen die het mini-duelletje won met slechts vier duizendsten van een seconde. Later in de sessie verschijnt Verstappen op een set zachte banden op de baan, waarmee hij zijn tijd verder aanscherpt en de voorsprong op Leclerc uitbreidt tot een halve seconde. Bekijk de beelden hierboven.

