Max Verstappen opent sprintweekend in Oostenrijk met snelste tijd

Na een uitstapje naar Canada gaat het Formule 1-seizoen 2023 dit weekend verder met de Grand Prix van Oostenrijk. De teams wacht meteen een intensief programma op de Red Bull Ring, aangezien het circuit bij Spielberg het decor is van de tweede sprintrace van het jaar.

De coureurs hebben tijdens een weekend met een sprintrace maar één vrije training om zich voor te bereiden en het was dan ook gelijk druk op de baan, toen de oefensessie om 13.30 uur van start ging. Lewis Hamilton was de eerste die een tijd op de klokken bracht, alvorens Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez afwisselend nieuwe snelste tijden lieten noteren op de harde band van Pirelli. Fernando Alonso liet zich even bovenaan zien door zijn Aston Martin op mediums naar 1.06.656 te brengen, maar Verstappen heroverde de eerste positie korte tijd later door op nieuwe harde banden 1.06.598 neer te zetten. Hamilton keerde daarna terug op de eerste positie door met zijn Mercedes rond te gaan in 1.06.416, wat een poos de snelste tijd zou blijven.

De meeste teams gebruikten de openingsfase van de training om zich voor te bereiden op de races. Williams gooide het over een andere boeg. Alexander Albon deed aan het begin van de sessie maar twee ronden, terwijl Logan Sargeant zich helemaal niet liet zien. Volgens een woordvoerder van het team verliep alles echter volgens plan. Niet veel later kwam het duo op de zachte band naar buiten op om de auto in orde te maken voor de kwalificatie. Zodoende stond Albon na twintig minuten vijfde in de tijdenlijst, achter Hamilton, Verstappen, Alonso en Perez. Sargeant ging een seconde langzamer dan zijn Thaise teamgenoot en belandde daarmee in de onderste regionen.

In de laatste vijftien minuten van de training verlegden de andere coureurs de aandacht naar de kwalificatie. Charles Leclerc kwam met zijn Ferrari op de soft tot 1.06.209, waarmee hij Hamilton van P1 stootte. Korte tijd later ging Verstappen op mediums rond in 1.06.084, die hem terug bovenaan bracht. Carlos Sainz was echter ook nog op het zachtste rubber onderweg en kwam even later in 1.05.983 over de streep. Na drie cool down laps ging Verstappen er nog eens voor zitten. De tweevoudig wereldkampioen reed paarse tijden in de tweede en derde sector en noteerde bij het uithangen van de vlag een tijd van 1.05.742, waarmee hij de training als snelste eindigde. Sainz was met zijn eerdere tijd tweede, terwijl Leclerc na een late verbetering kort achter zijn teamgenoot derde was in de tijdentabel. Met als belangrijke kanttekening dat beide Ferrari’s hun snelste tijden dus op de zachte band reden, terwijl de Red Bulls op mediums op pad waren.

Hamilton was uiteindelijk op een halve seconde van Verstappen vierde in de tijdenlijst. Perez, die op donderdag niet op het circuit was voor de mediadag omdat hij zich niet lekker voelde, ging een fractie langzamer dan de zevenvoudig wereldkampioen en was vijfde. AlphaTauri-coureur Nyck de Vries trapte het weekend in Oostenrijk af met de zestiende tijd. Met 1.07.017 was hij een paar honderdsten langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die de vijftiende tijd reed.

Om 17.00 uur keren de coureurs terug op de baan om zich te kwalificeren voor de race op zondag.

Uitslag vrije training F1 GP van Oostenrijk: